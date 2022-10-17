Rum Meteoroloji Dairesi yeni sarı uyarı yayınladı

Rum Meteoroloji Dairesi, bu gece ve yarın sabah için yeni bir sarı uyarı yayınladı.

SigmaLive‘da yer alan habere göre Uyarı bu akşam saat 19.00’dan itibaren geçerli olacak ve yarın sabah saat 11.00’e kadar sürecek.

Ayrıntılı olarak tahmin:

Bu gece havanın parçalı bulutlu ağırlıklı olarak güney ve batı olmak üzere yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Küçük dolu yağması muhtemeldir. Rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzeydoğudan güneydoğuya orta şiddette 3 ila 4 Beaufort esecek. Sıcaklık iç kesimlerde 16 derece, kıyılarda 17 derece, yüksek dağlarda ise 10 derece civarına düşecek.