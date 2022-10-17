Kıbrıs

Yeşilköy’de yoldan çıkan araç takla attı

17 Ekim 2022
yeşilköy kaza






Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre  saat 08:00 sıralarında, Yeşilköy’de, Gökhan ALTINTAŞ (E-35) yönetimindeki LJ 374 plakalı van araç ile Yeşilköy köy içerisinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp takla atarak durdu.Kaza sonucu, hafif şekilde yaralan Gökhan ALTINTAŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu








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17 Ekim 2022






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