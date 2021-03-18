Kamalı: CONIFA ile işimiz bitti

Futbol Federasyonu 1.Başkanvekili Orçun Kamalı Havadis’e özel açıklamalar yaptı

“SERTOĞLU’NUN KARARI ÖNEMLİ”: Orçun Kamalı başkan adaylığı konusunda “Ben başkanımız Hasan Sertoğlu ile yola çıktım. Benim için onun düşüncesi önemlidir. Hasan Sertoğlu aday olmayacaksa ben adayım. Ama önce Sertoğlu aday mı değil mi onu görelim. Hayatımızı futbola adadık. Amaç futbola hizmettir” dedi.

“YENİ AÇILIMLAR OLABİLİR”: CONIFA’da Turnuvalar Direktörü olarak görev alan Orçun Kamalı, CONIFA’ya katılmayacakları için futbolun bittiğinin zannedilmemesi gerektiğini söyleyerek “Futbol için çalışmalarımız devam edecek. Farklı organizasyonlar, yeni açılımlar olabilir. Zaten TFF hep yanımızda” dedi

Haber: Hüseyin KÖPRÜLÜ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Seçimli Olağan Genel Kurul tarihini 5 Haziran 2021 tarihi olarak belirlemesi sonrasında gözler mevcut başkan Hasan Sertoğlu ve federasyon başkanlığına aday olmak isteyenlere çevrildi.

Hasan Sertoğlu, aday olup olmayacağını ilerleyen günlerde açıklayacak. Aday olmak isteyenler arasında ise Dumlupınar kulübü eski başkanlarından Güneş Güneşoğlu’nun da olduğu ifade ediliyor.

Kamalı: “Sertoğlu aday değilse başkanlığı düşünebilirim”

KTFF 1.başkanvekili Orçun Kamalı ile CONİFA konusunu konuşurken seçimli Olağan Genel Kurul ile ilgili değerlendirmelerini de sorduk ve önemli açıklamalar yaptı:

“Hayatımızı futbola adadık. Amaç futbola hizmettir. Ben Hasan Sertoğlu ile yola çıktım. Öncelikle benim için onun düşüncesi önemidir. Mevcut başkanımız Hasan Sertoğlu’nun vereceği karara göre ben de aday olabilirim. Sertoğlu aday mı değil mi önce onu görelim. Fikrini öğreneceğiz. Futbola hizmet için, birikimlerimi futbola aktarmak için adaylığı düşünüyorum. Hasan Sertoğlu aday olmazsa ben aday olurum. Tabi bu düşüncemde önce başkanın kararı önemlidir. Sonra da kulüplerin nabzını yoklayıp net kararımı verecek açıklamamı yapacağım.”

CONİFA’dan istifa konusu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) geçtiğimiz günlerde Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu’ndan (CONIFA) “mevcut birliğin gerçek kuruluş hedeflerinden uzaklaşmasından dolayı söz konusu turnuvaya katılmayacağımızı, ayrıca CONIFA’ya olan üyeliğimizi de mevcut koşullarda askıya aldığımızı bildiririm” ifadeleri ile organizasyondan ayrılığı duyurmuştu.

Gelinen son aşamada CONIFA’da Turnuvalar Direktörü olarak görev alan KTFF 1.başkanvekili Orçun Kamalı da bu organizasyondan istifa etti.

Orçun Kamalı: “Futbol bitti zannedilmesin”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KTFF 1.başkanvekili Orçun Kamalı şöyle devam etti: “CONIFA’ya katılmayacağız diye futbol bitti zannedilmesin. Futbol için çalışmalarımız devam edecek. İlk NF-Board vardı sonra CONIFA oldu. Ancak biz yola devam edeceğiz. Farklı organizasyonlar, yeni açılımlar olabilir. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu ile de çok iyi ilişkilerimiz var. ”

“CONIFA ile işimiz bitti”

Organizasyondan ayrılık ile ilgili olarak Orçun Kamalı şunları ifade etti: “KTFF olarak CONIFA’dan ayrıldık. Ben de federasyonumuz ile ayni gün CONIFA’da Turnuvalar Direktörlüğü ve üyeliğinden istifa ettim. Yazılı olarak organizasyona sunduk. İlk toplantılarında resmi internet sitesinden benim adımı yönetim listesinden ve ülkemizin adını turnuvadan çıkaracaklar. Genel kurulda birçok ülkenin desteğini alarak yönetime seçilmiştim. Artık yeni dönemde yerime başka biri seçilecek. 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa’da gerçekleşecek olan turnuvaya kesinlikle katılmayacağız. Bizim yerimize Sicilya Adası’nı aldılar. Bizim CONIFA ile işimiz bitmiştir. ”

“Çekincelerimizi belirtmiştik”

CONIFA’da çekincelerini defalarca söylediklerini belirten Orçun Kamalı, birçok şeyin değişmediğini belirterek son olarak şunları söyledi:”Daha önceden de çekincelerimizi söylemiştik. Birliğin gerçek kuruluş hedeflerinden uzaklaşmasına değindik. Ancak çok bir şey değişmedi. De facto olmayan ülkelerin üyeleri konusunda itirazlarımız oldu. Bu konu yıllar tartışılıyor. Ancak değişen bir şey olmadı. Üyelikler çok sulandırıldı. Hala De facto olmayan üye ülkeler var. Biz de KTFF olarak organizasyondan ayrıldık. Ben de tüm görevlerimden istifa ettim.”