Brezilya’da bir günde 90 bin 303 Covid-19 vakası

Brezilya’da Covid-19 verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 284 bin 775’e yükseldi.

Günlük en yüksek vaka

Ülkede, 90 bin 303 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 693 bin 838’e yükseldi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya’nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 243 bin 868 vaka ve 65 bin 519 ölümle “ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi” olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 287 bin 57’ye ulaştı.

Meksika’da can kaybı 197 bine yaklaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 789 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 455 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19’a bağlı can kaybı sayısı 195 bin 908’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 175 bin 462’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 720 bin 430’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, “dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke” konumunda bulunuyor.

Arjantin’de vaka sayısı 2 milyon 218 bini geçti

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19’a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 231’e, 8 bin 304 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 218 bin 425’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin’de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 3 bin 121 olarak açıklandı.

Arjantin, “dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke” konumunda bulunuyor.

Kolombiya’da can kaybı 61 bin 500’e yaklaştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 498’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 554 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 314 bin 154’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 212 bin 512’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, “dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke” konumunda bulunuyor.