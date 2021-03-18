Hem park, hem saray

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeni inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı sarayıyla ilgili Havadis’e konuştu. Cumhurbaşkanlığı Müdürü İlseven detaylı bilgi verdi.

Havadis’in gündeme getirdiği, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın “kent parkına saray yapmayınız” görüşüne Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.

Konuyla ilgili Havadis’e bilgi veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar inşa edilecek alanın kent parkı projesi içinde olmadığını belirtti ve “bu zor dönemde gündemimiz değil, belki de benim görev süremde de bitmeyecek ama parasını ayırdılar kullanmazsak geri gidecek” dedi.

Tatar “şimdiki binalarda çok zor koşullar altında çalışıyoruz, müzakere heyeti yabancı konukları misafir ediyor, utanıyoruz, yeni ve kullanışlı bir binaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Müdürü Serkan İlsever de “cumhurbaşkanlığı yerleşkesi” olarak isimlendirdiği alanın kent parkı dışında, Kermiya çemberinin Güney kısmında bulunduğunu ve arazinin Türk tapusu olduğunu kaydetti.

İlseven Cumhurbaşkanlığı binasının 5 dönüme yapılacağını geri kalan bölümlerin konser yerleri, yürüyüş ve bisiklet yolları olacağını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müdürü Serkan İlseven’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Yapılması tasarlanan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi KKTC bütçesi kaynaklarından veya Türkiye’nin KKTC‘ye yapacağı ve önceden belirlenmiş bütçeden kesintiyle yapılacak değildir. Bu ek bir kaynaktır ve sadece bu amaca dönüktür. Bu projenin gerçekleşmemesi durumunda bu kaynağı başka yerde kullanım olanağı yoktur.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bulunan Müzakere Heyeti Binası olarak hâlihazırda kullanılan bina kaçak bir yapıdır. Projesi ve inşaat izni olmayan bu yapıda çalışma koşulları son derece yetersizdir. Sözkonusu binanın çatısı nerdeyse çökmüş, akan suyun elektrikle temasıyla da tehlike arz etmektedir. Bina araziye uygun kotta tasarlanmadığı için, batı ve kuzey cephesindeki pis su kuyularından nem çekmektedir. Sözkonusu cephelerde sıvalar sürekli kabarmakta ve boyalar dökülmektedir. Binadaki tuvaletler kullanıma uygun sağlık ve hijyen koşullarına sahip olmadığı gibi engellilerin kullanımına da uygun değildir. Kısaca müzakere binası olarak kullanılan bina bırakın müzakere yapmayı yabancı bürokratlarla görüşmeyi, hatta içerisinde oturulacak özelliklerde de değildir.

Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak bilinen, Cumhurbaşkanı ve yakın çalışma ekibine hizmet veren bina eski İngiliz Komiseri’nin ikamet ettiği konuttur. Bu binada hizmet vermesi gereken Müsteşar, Özel Kalem Müdürü ve asistanların çalışacağı alan hiç yoktur. Özellikle Beyaz konut olarak bilinen 2018 yılında ve Sn. Akıncı döneminde yıkılan binadan sonra, toplantıların ve basın açıklamalarının yapılacağı kapalı alan kalmamıştır. Basın açıklamaları kışın yağmurda, yazın da güneşin altında yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı ve ekibinin sunum yapacağı tek bir konferans odası dahi yoktur.

KKTC Cumhurbaşkanlığında 115 çalışan memur ve üst düzey bürokratın kullandığı İdari Bina surlar üzerinde bir barakalar sistemidir. UNDP’nin tavsiye kararlarında surlara bu mesafede binaya izin vermemektedir. Bina ile surlar arası mesafe yer yer 2 metrenin altındadır. Surların yapımında kullanılan malzemeler (kerpiç ve taş) göz önüne alındığında bu binaların surlara verdiği yükten dolayı yıkılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Senfoni Orkestrası’nın dünyanın çeşitli ülkelerinden 26 üst düzey elit sanatcı eski bir ambarda çalışmalarını sürdürmektedir. Konser salonları yoktur. Sözkonusu yerleşke buna da çözüm olacaktır.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 46 üyesi birbirinden bağımsız iki ayrı binada çalışmalarını sürdürmekte ve bu binalar için yıllık ödenen kira bedeli 200.000 TL olup ihtiyacı da karşılayamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığımızın Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü bölümü Cumhurbaşkanlığını’nın vakıflardan kiraladığı kerpiç binalarda son derece olumsuz şartlarda hizmetlerini sürdürmektedir. Tüm bu binalar için her yıl yüklü miktarlarda paralar tadilat için harcanmaktadır.

Yapılması düşünülen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Kermiya Park Projesi’ni de içine alan sosyal bir projedir. İçerisinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, kütüphane, senfoninin icraa alanı, sergi salonları, müze ve konferans salonları gibi halkın ihtiyaç duyduğu kamuya açık sosyal alanlardan oluşacaktır.

KKTC bir devlettir. Cumhuriyet Meclisi Binası eski sigara fabrikası, KKTC Cumhurbaşkanlığı ise eski İngiliz Valisinin konutu üzerinde varolmaya devam edemez. Sözkonusu Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ülkenin simgesi olmalı. KKTC Devletinin varlığını, gücünü, tarihi geçmişini yansıtan mimari ve çevresel düzenleme ile tasarlanıp halkımızın hizmetinde olmalıdır.