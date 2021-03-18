Alçıner: Spor kültürel bir olgudur

Sporcular Yazı Dizisi’nde 60’ıncı sporcu konuğumuz binicilik sporcusu Melisa Alçıner oluyor

DESTEK OLUNMALI: Yazı dizimizdeki ikinci binici sporcu olan Melisa Alçıner, federasyonun kulüplere gerekli destek ve teşvikleri yapması gerektiğini, sporcu sayısının artması için kontrollü bir şekilde müsabakalar düzenleyip, binicilik sporunun yayılmasına destek olması gerektiğini düşünüyor. Melisa, “En önemlisi de spor toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı, kültürel bir olgudur ve bu doğrultuda spora, sporcuya daha fazla değer verilip destek olunmalıdır” dedi.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 60’ıncı konuğu binicilik sporcusu Melisa Alçıner oluyor. Melisa binicilik sporunun genişletilmesi, sporcu sayısının artırılmasını istiyor. Devletin ise spora daha fazla destek vermesi ve ilgi göstermesini bekliyor. İşte Melisa Alçıner’in yazı dizimizdeki sorulara verdiği yanıtlar:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 ülkemizde de spor organizasyonlarına engel olmuştur. Devletimizin bu süreci yönetimini başarılı buluyorum fakat eklemek istiyorum ki daha dikkatli şekilde açılıma yönelseydik vakaları sıfırlamışken, şu an çok daha iyi durumda olabilirdik.

2020 yılı Mart ayından ortaya çıkan bulaşıcılığı hızlı olan virüs, tüm dünyada hayatı durdurmuştur, haliyle spor branşları da durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığımızın süreci ilk zamanlarda başarılı yönetmesi ve ülkemiz hastalığı tanıdıkça virüsü kontrol altına alındığımız yaz aylarında, federasyonumuz kontrollü bir şekilde müsabakalar düzenlemiştir.

2-Bağlı olduğun federasyonun Covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Binicilik Federasyonu, bu süreci Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde olumlu yürüttü. Antrenmanlarımızı yapıp yarışmalara hazırlanmıştık. Binicilik Federasyonu bu süreci başarılı yönetmiş ve virüsün kontrol altına alındığı yaz aylarında da yarışmalar düzenlemiştir.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

Binicilik sporu ülkemizde son yıllarda gelişmekte ve kulüp sayıları artışa geçmektedir. Bu artışı sürdürebilmek için federasyonun kulüplere gerekli destek ve teşvikleri yapması gerektiğini düşünüyorum.

Sporcuların bu sporla tanışması, sporcu sayısının artması için kontrollü bir şekilde müsabakalar düzenleyip, binicilik sporunun yayılmasına destek olması gerektiğini düşünüyorum.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Binicilik sporunu tüm ülkeye daha iyi tanıtmak, toplumu bilgilendirmek, gençlerin dikkatini çekerek bu ülkede futbol, basketbol, voleybol gibi binicilik sporunun da yapıldığını topluma hissettirebilmek gerekli. Daha çok sporcularla yapılacak olan yarışmalar daha rekabetçi bir ortam biz sporcuların motivasyonunu artıracaktır.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Ülkemizde spora ayrılan katkıların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Spora yapılan katkı ve teşviklerin artırılması ülkemizde yetişecek olan yetenekli sporculara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

En önemlisi de spor toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı, kültürel bir olgudur ve bu doğrultuda spora, sporcuya daha fazla değer verilip destek olunmalıdır.