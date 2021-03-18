Soyerspor Attila Topaloğlu’nda başladı

Soyerspor, Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda koç Ahmet Şahinsoy gözetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi. İdmana Lefkoşalı oyuncular katılırken, Mağusalı isimler kendi bölgelerinde çalışıyor.

Haber: Tonguç KOTAK

KKTC Basketbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı istişareler neticesinde “A” takımların açık alanda antrenman yapabilmesi olanağını sağlanmasının ardından sahaya inen beşinci takım Soyerspor oldu.

İzinin çıkması ile Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Çetinkaya idmanlarını yapmaya başlarken onlara geçtiğimiz gece Soyerspor da katıldı.

Soyerspor geçtiğimiz gece Attila Topaloğlu Sahası tartan pistinde koç Ahmet Şahinsoy gözetiminde başladı.

İdmana Lefkoşa’da bulunan oyuncular katılırken, Gazimağusa’da oturan Hasan kasap ve Hasan Debeş, koç Ahmet Şahinsoy’un verdiği programı bölgelerinde uyguluyorlar.

Şahinsoy: Biz de açık havada başladık

Soyerspor koçu Ahmet Şahinsoy yeniden başlayan idmanlarla ilgili Havadis’e konuştu.

Şahinsoy, “Pandemi sürecinde olduğumuz bu zor günlerde, Basketbolumuz da doğal olarak bu süreçten kötü etkilendi. Kapanmadan sonra geri sahalara dönebilmemiz için federasyonumuzun yoğun çabasına çok teşekkür ederiz. Biz de açık havada idmanlarımıza başladık. Öncelikle atletizm idmanları ile sporcularımızın bu süreçte kaybettikleri kondisyonlarını toparlayacağız, açık sahada top ile özlemimizi biraz gidereceğiz ama parkeye dönmek için sabırsızlanıyoruz. Tek yabancı oyuncumuz Alperen şu anda İstanbul’da ay sonu aramıza katılacak. Mağusa’dan aramıza katılan Hasan Kasap ve Hasan Debeş de şehirler arası yasak olduğu için izin alabilirlerse gelecekler. İdmanlara izin alamazlarsa orada verdiğim programı yapacaklar. Şimdilik bu şekilde başlıyoruz. Umarım süreç her geçen gün daha iyiye gider, bulaş oranları azalır, aşılamalar artar ve böylece en kısa zamanda başlayacağımız ligimizde Basketbolumuz tekrar kapanma olamadan istediğimiz hedeflerde tamamlayabilmemizi dilerim.”diye konuştu.