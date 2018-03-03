Kadıköy Halk Tiyatrosu “Mor “ adlı oyunu Girne’de sahneledi

İstanbul-Kadıköy Halk Tiyatrosu kadına yönelik şiddeti konu alan “Mor” adlı tiyatro oyununu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde sahneledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne’de sahnelenen oyunu Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.

Oyunun yazar ve yönetmeni Ali Yalçıner, oyun sonrasında izleyiciler ve Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, “Kıbrıs’a her gelişimizde sizlere ve ülkenize imreniyorduk. Bu kez hayran kaldık. Kadına yönelik şiddete kulak tıkanan, görmezden gelinen bir dönemde oyunumuzu sizlere sahnelemek, alkışlarınızı almak, bu konudaki toplumsal duyarlılığınızın ne kadar üst düzeyde olduğunu görmek bize çok özel bir duydu yaşattı” dedi.

Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan 5 kadının günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbiriyle ve seyirciyle paylaştıkları oyun, eğlence ve hüznü harmanlayarak kadınların yaşantılarını seyirciye aktarıyor.

Geçtiğimiz ay Türkiye’de sahnelenen, Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği, dramaturjisini Ragıp Ertuğrul, müziklerini Bülent Bayrak, kostüm tasarımını Merih Sualp’in yaptığı oyunda; Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan ve Nilsu Akman rol aldı.