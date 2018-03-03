18 yaşına gelmeden Bitcoin milyoneri oldu

13 yaşında biriktirdiği bin doları ile ilk Bitcoin yatırımını yapan Erik Finman, 18 yaşına gelmeden ilk milyon dolarını kazandı.
Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin kayıplarını telafi edemese de son haftalardaki artışını sürdürüyor. Kripto para dünyasının en çok yatırım alan üyesi ilginç başarı öykülerinin çıkmasına da neden oluyor.
- 13 yaşında biriktirdiği bin doları ile ilk Bitcoin yatırımını yapan Erik Finman, 18 yaşına gelmeden ilk milyon dolarını kazandı. 19 yaşında olan, 6 yılda 3.4 milyon dolar kazanan Erik Finman CNBC’nin ‘Make It’ isimli programına konuk oldu ve kripto para yatırımcılarına tavisyelerde bulundu. Finman, “Bitcoin hala piyasadaki en güvenli kripto para” açıklamasında bulundu. Genç yaşta Bitcoin ve kripto para yatırımı ile servet sahibi olan tek kişi Erik Finman değil. Merkezi bir yere bağlı olmayan ve yatırımcıların anonim kalmalarına olanak sağlayan Bitcoin, ilginç başarı hikayelerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor.