18 yaşına gelmeden Bitcoin milyoneri oldu

13 yaşında biriktirdiği bin doları ile ilk Bitcoin yatırımını yapan Erik Finman, 18 yaşına gelmeden ilk milyon dolarını kazandı.

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin kayıplarını telafi edemese de son haftalardaki artışını sürdürüyor. Kripto para dünyasının en çok yatırım alan üyesi ilginç başarı öykülerinin çıkmasına da neden oluyor.