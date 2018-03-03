Kotak: “Başarımız gölgelenmek isteniyor”

Yenicami Spor Kulübü Basın Sözcüsü Serhat Kotak, yazılı ve görsel medya tarafından gerginlik yaratılmaya çalışıldığı gerekçesiyle tüm futbol camiasını spora odaklanmaya çağırdı

Yenicami Ağdelen Kulübü tüm futbol camiasını spora odaklanmaya çağırdı. Siyah beyazlıların yönetim kurulu son zamanlarda gerek radyo ve televizyonlarda yayınlanan spor programlarında gerekse direkt kulüp yöneticileri veya teknik sorumlular tarafından yapılan açıklamaların bazılarının amacını aştığı konusunu gündemine alarak görüştü ve Basın Sözcüsü Serhat Kotak kanalıyla camiayı sorumlu açıklamalar yaparak spora odaklanmaya davet etti. Açıklamada herkesin sahada oynanan futbola odaklanıp saha dışı entrikalardan uzak durmaları temenni edildi.

Kişisel ihtiras uğruna futbol yara almamalı

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!” başlığı ile yapılan açıklama şöyle: “Son zamanlarda gerek yazılı gerekse sözlü ve görsel basınımızda yayınlanan haber, köşe yazısı ve spor programlarında bazı sorumsuz kişiler tarafından gerginlik yaratılmaya çalışarak kendi başarısızlıklarının örtülmesinin amaçlandığı ve kişisel ihtiraslar uğruna tüm futbol camiası hedef gösterilmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Yenicami Ağdelen Kulübü olarak bu yanlıştan hemen dönülmesi gerektiği inancındayız. Futbolda yenmek de yenilmek de olacaktır. Hakemlerimizin de insan olduklarını ve hata yapabileceklerini, yapılan hataların mutlaka komplo teorilerinin parçası olması gerekmediğini düşünmek istiyoruz. Ayni yaklaşımı diğer kulüp yönetici ve teknik sorumlularından da beklemekteyiz. Spor basını mensuplarının ise her zaman tarafsız ve yapıcı yaklaşım içerisinde olmalı inancını taşıdığımızdan son birkaç haftadır izlediğimiz bazı programlarda ortaya atılan birkaç iddiayı hayretle izledik. Bir bilirkişi olarak görüş bildirmek başka şey, tamamen bir kişi ya da kulübün çıkarına olacak şekilde mantık ve olasılık dışı iddiaları gerçekmiş gibi sunmak başka bir şeydir.”

Yenicami’nin son yıllardaki başarısı gölgelenmek isteniyor

“Son yıllarda yakaladığımız başarı bir rastlantı eseri olmadığı gibi bu başarının iyi hazırlık, iyi yönetim, iyi teknik heyet, doğru kararlar, yüksek performans gösterebilecek futbolculardan kurulu kadro ve çok çalışmaktan geldiği gerçeğini göz ardı edenler başarısızlığa mahkum oldukları gibi sadece Federasyon ve hakemleri suçlu göstermektedirler. Bu yaklaşım yanlıştır ve futbolumuzu olumsuz etkilerken Kıbrıs Türk Halkı’nın değerlerine de ters düşmektedir. Bu türlü davranışlar içerisine giren kişileri bu yoldan dönerek aklıselime davet ederken herkesin sahada oynanan futbola odaklanıp saha dışı entrikalardan uzak durmalarını dileriz.”