Bağımsızlık Yolu’ndan kınama

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı -Türkiyeli gerilimi yaratmaya çalışan yaklaşımları kınadığını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunu etnik köken veya doğum yerine göre bölerek siyasal alanda genişlemeye çalıştığını iddia ettiği Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), son seçimlerde Meclis’e girmesiyle kendisine Kıbrıslı diyen bazı çevrelerin bu durumu daha da olumsuzlaştıracak çıkışlarda bulunduğunu” ileri sürdü.

Rahvancıoğlu, açıklamasında, “ YDP tarafından yürütülen, halkımızı doğum yerine göre saflaştırmaya dayalı siyaset ne kadar yanlışsa; göçmen kitlelerin yıllardan beridir çeşitli mağduriyetler yaşadıkları da o kadar gerçektir. Etnik köken üzerinden siyaset yapanların ifade etmediği bir diğer gerçek ise, bu mağduriyetlerin doğum yerinden kaynaklı değil sınıfsal olduğudur” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, 22 Ocak’ta yaşanan olaylara değinerek, “ Bu eylemlere Kıbrıslı kabul edilen sağ partilerin ulaşım sağlayan, davet eden, tabanları ve yöneticileri vasıtasıyla fiilen katılan pratikleri ortadayken; meseleyi TC göçmeni vatandaşlardan ibaretmiş gibi sunmak, hem gerçeğin inkarı olacak hem de YDP gibi partilere hizmet edecektir” dedi.