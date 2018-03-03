Ataoğlu, Güzelyurt Açık Pazarı’nı ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugün Güzelyurt Açık Pazarı’nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, halkın sorunlarını yerinden dinlemek ve Bakanlık olarak başlattıkları kış turizmi ve turistlerin tüm bölgelerde esnafla iç içe olması çalışmalarıyla ilgili yerinden tespitler yapmak amacıyla Güzelyurt’u ziyaret etti.

Burada, vatandaşlarla bir araya gelip sorunları dinleyen Bakan Ataoğlu, turistlerin çarşıda daha fazla zaman geçirmesine yönelik çalışmalarla ilgili esnafla görüş alışverişinde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ziyaretiyle ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, tüm bölgelerde halkla iç içe olmaya ve halkı yerinde ziyaret etmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Ataoğlu, bölge halkını yerinde ziyaret edip sorunları dinleme fırsatı bulduğunu belirterek, her zaman halkın hizmetinde olduklarını vurguladı.

Bakanlık olarak başlattıkları kış turizmine yönelik şikayet ve memnuniyetleri de dinlediklerini kaydeden Ataoğlu, ziyarette turistlerin esnafla iç içe olup kültürümüzü tanıma fırsatı bulduğunu gördüklerini ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade etti.