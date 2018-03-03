20 mülteci bugün mahkemeye çıkarıldı

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla tutuklanan 20 mülteci ve mültecilere yardım ve yataklık eden 4 kişi Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç Umut İnan huzuruna çıkarıldı.

Olayla ilgili mahkemeye şahadet veren tahkikat memuru Raif Safa gerçekleştirilen operasyonla 5’i tir araç içerisinde, 15’i de aynı bölgede bulunan bir apartman dairesinde gizlenmiş toplam 20 mültecinin yakalanarak göz altına alındığını aktardı.

Mültecilere yardım ve yataklık eden zanlılar Uğur Mutluman, Efdal Vadeoğlu, Osman Çerçi ve Ali Barbaros’un da tespit edilerek göz altına alındığını dile getiren Safa, tahkikat amaçlı mahkemeden zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen sahadeti dinleyen yargıç, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.