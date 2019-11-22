K-Pet Logolu Alpet satışta

Kıbrıs Türk Petrolleri dolum tesislerinde Toplu İş Sözleşmesi krizinin neden olduğu grev 9’uncu gününe girdi. K-Pet, Alpet’ten aldığı petrolü bayilerine dağıtıyor. Petrol-İş yasalara uyun uyarısı yapıyor

SENDİKA KARARLI: Petrol-İş’in “toplu iş sözleşmesi yapılmadığı ve gereken yerlere istihdam yapılmadığı” gerekçesiyle başlattığı grev devam ediyor. Petrol-İş Başkanı Gökay Taygun, taleplerinde ısrarcı olduklarını belirterek “toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması ve gereken yerlere istihdam yapılmaması halinde greve devam edeceğiz” dedi

K-PET LOGOSU ALTINDA ALPET: Taygun, K-Pet bayilerinin Alpet’ten yakıt aldığını doğrularken, bunun tüketiciyi kandırmak olduğunu söyledi. Taygun, Alpet’in bir yerde grev kırıcılığı yaptığını, bu yapılanın etik olmadığını kaydetti. Taygun, yetkililere yasalara uyulması ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda çağrı yaptı

“ÇARE BULMAK ZORUNDAYDIK”: K-Pet Genel Müdürü Cem Arat, bayileri mağdur etmemek için fors majör durumdan dolayı Alpet’ten yakıt aldıklarının doğru olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak bakanlığın bilgisi olduğunu söyleyen Arat, “Çare bulmak zorundaydık” dedi

KURULDA ÇARE ARAYIŞI: Petrol-İş ve bağlı bulunduğu Dev İş yetkilileri sorunun çözümü için dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile görüştü. Toplantıda, bakanlığın bugün uzlaştırma kurulunu devreye koyması konusunda anlaşmaya varıldı

Melin DOBRAN

Petrol-İş Başkanı Gökay Taygun, toplu iş sözleşmesi yapılmadığı ve gereken yerlere istihdam yapılmadığı gerekçesiyle 9 gün önce başlattıkları grevin sürdüğünü söyledi.

Başkan Taygun, K-Pet bayilerinin Alpet’ten yakıt aldığını, bunun tüketiciyi kandırmak olduğunu belirtti, bu yapılanın etik olmadığını ifade etti.

K-Pet Genel Müdürü Cem Arat ise, bayileri mağdur etmemek için ‘fors majör ‘durumdan dolayı Alpet’ten yakıt aldıklarının doğru olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili bakanlığın bilgisi olduğunu söyleyen Arat, “Çare bulmak zorundaydık” dedi.

Öte yandan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sendika ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri bakanlık binasında bir araya geldi. Yapılan görüşmede somut bir sonuç çıkmadı.

Bakanlık binasında bugün uzlaşma kurulunun da olacağı bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Petrol-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi ve istihdam yapılması halinde grevi sonlandıracağını açıklamıştı.

Taygun: Alpet grev kırıcılığı yapıyor

Petrol-İş Başkanı Gökay Taygun, K-Pet yönetimi ve devlet eliyle K-Pet bayilerinin Alpet’ten yakıt aldığını söyledi. İlgili yasa olmasına rağmen faturanın K-Pet’ten çıktığını belirten Taygun, istasyonlara K-Pet logosu altında Alpet’tin yakıtının satıldığını belirtti. Taygun, yetkilileri yasalara uymaya davet ettiklerini dile getirirken, Alpet’in bir yerde grev kırıcılığı yaptığını ileri sürdü.

“Yapılan etik değil”

Çalışma Bakanlığı’na dün ilgili yasaları götürdüklerinden söz eden Taygun, “Gerek akaryakıt tüzüğü, gerekse Kıbrıs Türk Petrolleri’nin yönetimiyle ilgili, devletin elinde bulundurduğu son kararı verme yetkisinin de olduğunu da götürdük ve onları da göreve davet ettik” dedi. Taygun bunun karşılığında “Bakacağız ve işvereni de çağıracağız” yanıtını aldıklarını belirtti. Taygun, başka logo altında yakıt verilmesinin etik olmadığını da anlattıklarını söyledi.

“İmzalamaya yanaşmıyorlar”

Bu noktada tüketicinin kandırıldığını vurgulayan Taygun, “Tüketici o logunun altında farklı bir yakıt alıp kullanıyor ama onun almak istediği yakıt başka, aldığı yakıt başka” dedi. Taygun, bu şartlar altında mevcut geçerli olan toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı ve gereken yerlere istihdam yapılmadığı takdirde grevin devam edeceğini söyledi. Sözleşmenin imzalanması halinde grevi kaldıracaklarını belirten Taygun, devletin imzalayıp grevi kaldırmaya yanaşmadıklarını vurguladı.

Alpet: Grev fırsatçılığı gibi algılanmasın

Dev-İş’e bağlı Petrol-İş sendikasının K-Pet’le olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı’nda başlattığı süresiz greve sendikal destek artarak devam ederken ALPE’T’in hava ve deniz limanları ve kamu özel tüm hastane ve sağlık ocakları gibi stratejik kuruluşlar başta olmak üzere halkın sıkıntı yaşamaması adına tüm tedbirleri almakta olduğu bildirildi.

Süresiz grevle ilgili gelişmelere ilişkin basın yayın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atınbaş Grubuna bağlı Alpet şirketi, grevin başladığı ilk günden itibaren lojistik olanaklarını üst seviyede tutularak olası olumsuzlukların giderildiğini, tüm personelin özveriyle çalışır durumda olduğunu, gerek stratejik kuruluşlar gerekse halktan gelen taleplerin karşılanmasına çalışıldığını açıkladı.

Alpet açıklamasında, çabalarının grev fırsatçılığı gibi algılanmaması gerektiğine işaret edilerek yaptıkları çalışmaların yaşanan olumsuzluğun halkı mağdur edebilecek boyuta ulaşmasını önlemek amacıyla olduğu belirtildi. Açıklamada “zor günlerden geçildiği bu ortamda toplumsal sosyal sorumluluk ilkesine verdiğimiz özel önem çerçevesinde halkın sağlıklı bir ortamda evine işi ne gidebilmesi, temel hizmetlerin aksamadan, hiç kimsenin canı yanmadan hayatın sürdürülebilmesini istiyoruz” denildi.