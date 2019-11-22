EğitimKıbrıs

Bu çocuklar haklarını iyi biliyor

22 Kasım 2019

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri bölgedeki ana ve ilkokullarda “Dünya Çocuk Hakları Günü” etkinliği gerçekleştirdi

 

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ( CTEML ), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri staj yaptıkları Güzelyurt’taki Portakal Çiçekleri Anaokulu, Lefke’deki Gaziveren Anaokulu ve Yedidalda İlkokulunda 20 Kasım Dünya Çocuk hakları günü nedeni ile öğretmenleri eşliğinde etkinlik düzenlediler. CTEML öğrencileri, düzenledikleri etkinliklerde, Çocuklara Çocuk hakları sözleşmesinde geçen maddeleri okuyarak oyun ve etkinlik yolu çocuklara özümsetmeye çalıştı. Minikler eğlenceli bir gün geçirerek hakları hakkında bilgi sahibi oldu.

 



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