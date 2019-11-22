Keskin sirke küpüne zarar verdi

Lefkoşa’da bir telefon satış mağazasında almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerindeki 240 dolar değerindeki post cihazını yere fırlatıp kırılmasına neden olan Lizay Schmitz, tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefon satış mağazasından aldığı telefonun fiyatının düşmesi üzerine daha sonra mağazaya gidip aradaki farkın iade edilmesini talep edip rezillik çıkaran zanlı Lizay Schmitz’in tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, önceki gün Lefkoşa Dereboyu’nda faaliyet gösteren bir telefon satış mağazasında müşteri olarak bulunan zanlı Lizay Schmıtz’in almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerinde bulunan 240 dolar değerindeki post cihazını kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatıp, kırılmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve kalacağını beyan ettiğin ikamet adresinden dışarıya çıkarken izin almasına emir verdi.