Kıbrıs

Keskin sirke küpüne zarar verdi

22 Kasım 2019

Lefkoşa’da bir telefon satış mağazasında almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerindeki 240 dolar değerindeki post cihazını yere fırlatıp kırılmasına neden olan Lizay Schmitz, tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefon satış mağazasından aldığı telefonun fiyatının düşmesi üzerine daha sonra mağazaya gidip aradaki farkın iade edilmesini talep edip rezillik çıkaran zanlı Lizay Schmitz’in tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, önceki gün Lefkoşa Dereboyu’nda faaliyet gösteren bir telefon satış mağazasında müşteri olarak bulunan zanlı Lizay Schmıtz’in almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerinde bulunan 240 dolar değerindeki post cihazını kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatıp, kırılmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek,  turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve kalacağını beyan ettiğin ikamet adresinden dışarıya çıkarken izin almasına emir verdi.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Büyük zirve, cılız umut

22 Kasım 2019

K-Pet Logolu Alpet satışta

22 Kasım 2019

Bu çocuklar haklarını iyi biliyor

22 Kasım 2019

Derya: Baybars’ın “Yurttaşlık yasası hazır” demesinin üzerinden 178 GÜN geçti

21 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı