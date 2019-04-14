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Jüpiter’in Isınmasındaki En Büyük Etki: Yıldız Rüzgarları

14 Nisan 2019
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni gaz devi Jüpiter, büyük kütlesine rağmen çok ciddi sıcaklıklara ulaşıyor. Bunun sebebini çok fazla anlayamayan bilim adamları, sonunda bir sonuca vardı: yıldız rüzgarları.

Dünya’ya yaşamın devam etmesi için gerekli enerjinin temel kaynağı olan Güneş, diğer yıldızlarda olduğu gibi, yeni yıldızlar ve galaksilerin oluşmasında rol alan yıldız rüzgarları (stellar winds) adı verilen gazlar saçıyor. Son yapılan araştırmalar, bu gazların yeni bir etkisi daha olduğunu ortaya koydu: Jüpiter gibi gezegenlerin atmosferini ısıtmak.

Gökbilimciler, Jüpiter’in kutuplarındaki yıldız rüzgarlarının neden olduğu auroraları gözlemledi. Araştırmacılar, Güneş rüzgarlarının enerji parçacıklarının bir ısıtma etkisi oluşturmak için gezegenin atmosferi ile etkileşime girmediğini keşfetti.

NASA’nın Jet İtim Laboratuvarı (JPL) araştırmacısı ve araştırma ekibinin lideri James Sinclair “Jüpiter’in güneş rüzgarı etkisi, uzaydaki havanın en ekstrem örneklerinden biri. Burada bu rüzgarların etkisinin normaldekinden çok daha derin olduğunu görüyoruz” dedi.

Yıldız rüzgarı (ya da bizim durumumuzda Güneş rüzgarı) Jüpiter’e çarptığında, gezegenin atmosferi ve sıcaklığı sadece bir gün içerisinde etkileniyor; atmosferin kimyası değişirken sıcaklık yükseliyor. Yukarıdaki haritada görebileceğiniz gibi parlak noktalar, Jüpiter’in kutuplarındaki yüksek sıcaklıkları gösteriyor.

Bilim insanları bu bulguların çok ilginç olduğunu; Jüpiter’in çok büyük olmasından dolayı yıldız rüzgarlarının bu kadar hızlı yayılmalarını beklemediklerini söylüyor.

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