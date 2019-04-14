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Google Voice’ın Yeni Güncellemesi, Uygulamayı Daha Kötü Hale Getirdi

14 Nisan 2019
Bu ayın başlarında yayınlanan bir Google Voice güncellemesi, senkronizasyonla ilgili bazı özelliklerin bozulmasına neden olmuş gibi görünüyor. Google Ürün Forumlarında birçok kullanıcı Google Voice’ta Bluetooth kulaklıklarını kullanamamaktan ve çağrı sesinin hangi hoparlörden iletileceğini seçememekten şikayetçi durumda.

1 Nisan’da yayımlanan Google Voice güncellemesinin ardından bazı kullanıcılar, cihazın hoparlöründen çağrı sesi verme seçeneğini seçmeseler bile uygulamanın sesi cihazın hoparlöründen verdiğini, bazı kullanıcılarsa uygulamanın hoparlör seçeneğini seçseler bile sesin kulaklıktan geldiğini söylüyor.

Ayrıca, bazı kullanıcılar artık arama sesini kablosuz kulaklık veya hoparlör gibi bir Bluetooth cihazına veremediklerini de belirtiyor. Bir kullanıcı, Mart ayında yayımlanan eski Google Voice uygulaması sürümüne geri döndüğünde sorunların ortadan kalktığını ifade ediyor.

Birçok kullanıcı bu yeni güncellemenin uygulamanının stabilitesini bozmuş olduğunu; programın sürekli donduğunu veya kendini kilitlediğini rapor etmiş durumda. Birtakım kullanıcılarsa uygulamayı hiç başlatamamaktan yakınıyor.

Ses sorunları ile ilgili yayınlara yanıt olarak Google, ürün forumlarında, sorunların “bilinen bir hatanın” sonucu olduğunu ve sorunu gidermeye çalıştığını belirtmiş durumda. Şirketin hatayı düzeltip kaldırmasının ne kadar süreceği belli olmasa da bu duruma hızlı yanıt vermesi, sorunu bir an önce çözeceklerinin bir göstergesi.

 

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