Beylerbeyi Inner Wheel Kulübu’nden Beylerbeyi Çemberine düzenleme

Peyzaj ve sanatsal tasarımı ile yenilenen Beylerbeyi Çemberi törenle açıldı. Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü açıklamasına göre, kulübün katkılarıyla yapılan düzenleme çerçevesinde çemberde bulunan heykeli direktörlüğünü Cafer Potinci’nin üstlendiği Kültürel ve Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü yaptı.

Açılış törenine, Anamuhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Beylerbeyi Inner Wheel Kurucu Başkanı Sibel Tatar, bazı milletvekilleri, diğer siyasiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar, şöyle dedi:

“Kulübümüz kurulalı dokuz ay gibi bir zaman oldu. Kurulduğumuz ilk günden itibaren Bellapais’e bir katkıda bulunmak amacımızdı, dolayısıyla kalıcı bir eser bırakmak için bu projeyi hayata geçirmeyi planladık. Bu sembolü seçerken dikkat edilen noktalardan biri de, devamlı olarak konserlerin olduğu bir yer olmasından dolayı Bellapais’e uygun olmasıydı. Ayrıca en önemlisi de kulübümüzün adını Bellapais’ten almasıydı. Dolayısıyla kulüp olarak, üyelerimizin ve sponsorlarımızın katkılarıyla çevremize, Girne’mize ve Bellapais’e bu çemberimizi yeniden düzenleyerek kazandırdık. Hepimizin, sivil örgütlerin, vatandaşların katkıları ile Girne’mizin her geçen gün daha güzel olacağına inanıyorum. Olması da gerekiyor. Dünyayı geziyor ve çok güzel yerler görüyoruz. Bu yerleri gördükçe aklımıza hep kendi yaşadığımız yer geliyor. Tarihimizle, kültürümüzle, doğamızla, iklimimizle hiçbir eksiğimiz yok.”

Açıklamaya göre, Tatar ile törene katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuşmalaerında kulübün düzenlemeye yaptığı katkıyı övdüler.

Bu arada Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Bellapais’e böyle bir eseri kazandırmalarından dolayı tüm üyeler adına Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar’a plaket takdiminde bulundu.

Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü de Meriç Süt Ürünleri Ltd. adına Berin Avunduk’a, Elektrokur Ltd. adına Lütfiye Tarımer’e, Özyalçın Construction Ltd. adına Eser Özyalçın’a ve Meps Ltd.adına Bahar Kurumoğlu’na plaket takdim etti.

Kurdele kesiminin ardından kokteyl ile etkinlik sona erdi.