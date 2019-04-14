Yaşanan Uçak Kazaları Sonrası Boeing İçin İşler Giderek Kötüleşiyor
Geçtiğimiz ay Etiyopya Havayolları’na ait bir Boeing 737 Max uçağı düşmüş ve daha önceki kazayla birlikte ikinci 737 Max kazası yaşanmıştı. Trajik kazalar sonrası gündeme gelen Boeing’in kusurlu olup olmadığı soruları, şirketin yaptığı özür açıklamasında kusurunu kabul etmesiyle yanıt bulmuş ve dev şirket bir anda büyük bir itibar kaybı yaşamıştı.
Atmosphere isimli araştırma şirketinin kurucusu ve aynı zamanda seyahat sektörü analisti Henry Harteveldt, “Kaza sonrası ortaya çıkanlar, bu kazanın geçmişteki tipik uçak kazalarından farklı olduğunu gösteriyor. Bu, Boeing için çok ciddi bir sorun ve şirketin bu sorunu çözmesinin kolay olduğunu düşünmüyorum” dedi. Harteveldt’in tahminlerine göre önümüzdeki süreçte Boeing’i daha kötü günler bekliyor.
Boeing’in hisse değerlerinde yaşanan düşüşten sonra şirkete yatırım yapmış olan yatırımcılar, zararlarının karşılanması için geçtiğimiz günlerde şirkete dava açtı. Kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatlarının açtığı davaların yanı sıra birçok hava yolu şirketi de ettiği zarar için Boeing ile davalık durumda. Havacılık devinin önümüzdeki süreçte uzunca bir süre bu davalarla ilgilenmesi gerekiyor.
Davalara ek olarak ABD Ulaştırma Bakanlığı da 737 Max’in kusurları olmasına rağmen Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) uçuşa nasıl izin verdiği konusunda bir soruşturma başlattı. Bilindiği üzere Boeing, yaptığı özür açıklamasında kazaya MCAS adlı sistemin sebep olduğunu belirtmişti. Uçaktaki teknik bir soruna çözüm olması için geliştirilen MCAS isimli sistem hakkında konuşan eski Boeing 787 eğitim pilotu Ross Aimer “MCAS, yarayı iyileştirmek yerine kapatmak için kullanılan bir yara bandıydı” ifadelerini kullandı.
Boeing davalar ve soruşturmalardan başını kaldırabilirse ilgilenmesi gereken bazı ciddi problemler de bulunuyor. Pilotlar ve yolcuların kazalardan sonra yaşadığı güven kaybı, önümüzdeki süreçte şirketin en büyük sorunlarından biri olacak. ABD’de kazadan 1 hafta sonra yapılan ankette yolcuların %53’ü, Boeing 737 Max’in kusurları giderilse bile bu uçaklarla yolculuk etmek istemediklerini belirtti. Sonuçlara bakılırsa şirket bu süreçte büyük bir itibar kaybı yaşadı.
Boeing’in CEO’su Dennis Muilenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Uçaklarımızda yolculuk eden yolcuların bize güvendiğini biliyoruz. Güven kaybı yaşayan hava yolu şirketlerinin ve yolcuların güvenlerini tekrar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”ifadelerini kullanmıştı. Boeing’in Muilenberg’ün açıkladığı gibi kaybettiği itibarını geri kazanıp kazanamayacağını ve eski ihtişamlı günlerine geri dönüp dönemeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.