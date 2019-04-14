Yaşanan Uçak Kazaları Sonrası Boeing İçin İşler Giderek Kötüleşiyor

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay şirketlerinden biri olan Boeing, yaşanan kazalar sonrasında 737 Max model uçaklarındaki tasarım kusurları sebebiyle eleştirilerin odağında. Şu sıralar soruşturma ve davalarla boğuşan dev şirketin kaybettiği güvenilirliğini tekrar kazanmak gibi ciddi konularla da ilgilenmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz ay Etiyopya Havayolları’na ait bir Boeing 737 Max uçağı düşmüş ve daha önceki kazayla birlikte ikinci 737 Max kazası yaşanmıştı. Trajik kazalar sonrası gündeme gelen Boeing’in kusurlu olup olmadığı soruları, şirketin yaptığı özür açıklamasında kusurunu kabul etmesiyle yanıt bulmuş ve dev şirket bir anda büyük bir itibar kaybı yaşamıştı.

Atmosphere isimli araştırma şirketinin kurucusu ve aynı zamanda seyahat sektörü analisti Henry Harteveldt, “Kaza sonrası ortaya çıkanlar, bu kazanın geçmişteki tipik uçak kazalarından farklı olduğunu gösteriyor. Bu, Boeing için çok ciddi bir sorun ve şirketin bu sorunu çözmesinin kolay olduğunu düşünmüyorum” dedi. Harteveldt’in tahminlerine göre önümüzdeki süreçte Boeing’i daha kötü günler bekliyor.