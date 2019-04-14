WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook’a erişim sıkıntısı: Mesajlar iletilmiyor

Bugün öğle saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların iletilemediği tespit edildi.Bunun yanında, Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya paylaşım uygulamalarına da dünya çapında erişim sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak, erişim sıkıntısı yaşanan uygulamardan ise herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Bu arada konuya ilişkin bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek, “Türkiye’deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor” dedi.