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WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook’a erişim sıkıntısı: Mesajlar iletilmiyor

14 Nisan 2019

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, Instagram ve Twitter’a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter’a erişim kesintili bir şekilde sağlanırken, WhatsApp ve Instagram’a ise bir süredir erişim sağlanamıyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların iletilemediği tespit edildi.Bunun yanında, Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya paylaşım uygulamalarına da dünya çapında erişim sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak, erişim sıkıntısı yaşanan uygulamardan ise herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Bu arada konuya ilişkin bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek, “Türkiye’deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor” dedi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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