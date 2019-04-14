Otomobil

Ford, Anahtarsız Araçlarda Hırsızlığı Önleyen Bir Yöntem Geliştirdi

14 Nisan 2019
Ford’un anahtarlıklara eklediği bir hareket sensörü sayesinde anahtarsız araçların çalınmasının önlenmesi hedefleniyor.

Anahtarsız otomobillerin çalınma vakaları Avrupa’da giderek artan bir problem. İngiliz otomotiv servisi RAC’ın polis verilerine dayanan raporuna göre 2013 yılında 65,783 araba hırsızlığı kayda geçilmişken bu sayı 2017 yılında 85,688 değerine yükseldi.

Hırsızlar araçları çalmak için internetten alabildikleri bir cihazı kullanıyorlar. Bu cihaz sayesinde anahtar ile aracın arasındaki sinyal kesiliyor ve arabayı kullanabilmek için gerekli giriş kodu üretiliyor. Eğer araçların kullandığı güvenlik sistemi güncel değilse araçlar bu tarz saldırıları önlemede başarılı olamıyor.

Avrupa’daki en popüler araçlardan Ford Fiesta ve Ford Focus hırsızlık olaylarını önlemek için yeni bir teknoloji kullanmakta. Anahtarlıklara eklenen bir hareket sensörü sayesinde anahtarlığın hareket edip etmediğine bakılıyor. Eğer anahtarlık 40 saniye boyunca hareket etmezse uyku moduna geçiyor. Bu da hırsızların, araç ile anahtarlık arasındaki bağlantıyı kullanarak kod üretebilmelerini engelliyor. Bu özelliğe sahip anahtarlıkları kullanabilmek için yeni bir araba alınması gerekmiyor. Eğer iki modelin de son versiyonlarından birini kullanıyorsanız, Fiesta için 85 dolara ve Focus için 94 dolara bu yeni anahtarlıkları alabilirsiniz.

Ford’un bu problem için böyle kolay bir çözüm bulmuş olması gayet başarılı. Diğer otomobil firmalarının da benzer özellikte anahtarlıklar üretmesi bekleniyor.

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