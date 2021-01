Johnny Depp’ten tuhaf yeni yıl paylaşımı

Johnny Depp, Instagram’da “pişmanlık duymadan” öldürmeye edebi gönderme içeren bir yeni yıl mesajı paylaştı.

Ünlü oyuncu, kendisini “eşini döven koca” olarak nitelendiren 2018 tarihli bir haberle ilgili Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasını kısa süre önce kaybetmişti.

Depp’e, eski eşi Amber Heard’e saldırdığı sonucuna varan Yüksek Mahkeme kararına itiraz etme izni verilmemişti. Oyuncu, Heard’e şiddet uyguladığı iddiasını hep reddetmişti.

Depp, söz konusu davanın ardından geçen yıl Warner Bros’un talebi üzerine Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisinden ayrılmıştı.

Instagram’da hayranlarıyla paylaştığı yeni yıl mesajında Depp, William Saroyan’ın 1939 tarihli The Time of Your Life adlı oyununun önsözünden alıntı yaptı.

Önsözde şu ifadeler yer alıyor:

Kötülüğü ve dinsizliği hor görün, dinsiz ve kötü adamları değil. Anlayın bunları. Merhametli ve nazik olmaktan hiç utanmayın ama yaşamınızda öldürme zamanı gelmişse öldürün ve pişman olmayın.

Depp metnin fotoğrafına eklediği açıklamadaysa şunları yazdı: