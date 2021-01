Tesla dünyanın en büyük şarj istasyonunu Çin’de açtı

Tesla, Çin’in Twitter’a benzer sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamada, ülkeye dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kurduğunu duyurdu.

Çin’in en kalabalık şehri Şangay’ın önemli iş ve ticaret noktalarından Jing’an Uluslararası Merkezi’nde kurulan istasyonda 150 kW’a kadar güç üreten 72 V2 Supercharger ünitesi kuruldu. Bu sayede söz konusu istasyon, şirketin geçen ay ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açtığı 250 kW’ye kadar güç üreten 56 V3 Supercharger ünitesine sahip istasyonu geride bıraktı

Endgadget’ın aktardığına göre, bu durum Şangay’daki sürücülerin ABD’dekilere göre biraz daha uzun süre beklemesi gerektiği anlamına gelse de şu an sadece Model 3 ve Y EVs modelleri V3 Supercharger’ları destekliyor.

More photos of the World’s Largest Tesla Supercharger Station in Shanghai. pic.twitter.com/jWHDzAEUpA

— Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) December 31, 2020