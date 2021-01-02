Kütahya’da yaban domuzlarında şap hastalığı belirtileri tespit edildi

Kütahya’da avcılar tarafından vurulan yaban domuzlarında şap hastalığı görüldüğü açıklandı.

AA’nın haberine göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde Kütahya’da avcıların vurduğu yaban domuzlarında şap hastalığı belirtilerinin görüldüğü ifade edildi.

Hastalığın bulaşma riskine karşı dikkatli olunması için uyarıda bulunulan açıklamada, şunları kaydedildi:

Yabani hayvanlardan alınan numune laboratuvara gönderilecektir. Bilindiği üzere şap hastalığı tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülmektedir. Dönem dönem yaban hayatı kaynaklı şap hastalığı evcil çift tırnaklı hayvanlarımıza da bulaşabilmektedir. İlimizdeki tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanmış olsa da farklı şap virüsü olma ihtimaline karşı yetiştiricilerimizin hayvanlarını bu dönemde meraya çıkarmamaları ve ahır ve ağıllarını sık sık dezenfekte ederek önlem almaları gerekmektedir.

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit de hastalıkla ilgili şüpheli bir durumla karşılaşıldığında avcıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmesi çağrısında bulundu.

Şap hastalığı nedir?

Şap, çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılır.

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.