Boğazköy – Ağırdağ yolunda trafik kazası

Trafik Kazası 2.1.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde, Burcu Güneşer (K-47), yönetimindeki MG 110 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında durmakta olan yaya Durdana Rebbenagulyyeva (K-47)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.