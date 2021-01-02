Bryan Cranston “iptal kültürünü” eleştirdi

Aktör Bryan Cranston, verdiği yeni bir röportajda “iptal kültürü” fikrini eleştirdi.

Bu tartışmalı terim, kamusal bir figürün saldırganca kabul edilen bir şey yaptığında veya söylediğinde kamu nezdinde ayıplanmasını ve suçlanmasını karşılıyor.

Breaking Bad yıldızı, Associated Press’in paylaştığı bir video röportajda şunları söyledi:

İnsanların isteyerek veya kazara hata ya da haksızlık yaptıklarında maruz bırakıldıkları iptal kültüründe yaşıyoruz ve dünyamızda bağışlayıcılık azaldı.

Maalesef daha kaba bir ortamda bulunduğumuzu düşünüyorum. Bence toplumlarımız daha katı ve daha anlayışsız, daha müsamahasız, bağışlamadan daha uzak hale geldi.

Cranston çağdaş toplumda “bağışlamanın” yerinin ne olduğunu kendine bir süredir sorduğunu söyledi.

“Buna tekrar bakmaya ve bir nefes vermeye ve bağışlanmayı istemenin ve bağışlanmanın zayıflık değil, insanın güçlü yönleri olduğunu fark etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ayrıca kamusal figürlerin kamu nezdinde kınanmalarının sonucunda “hayatlarının geri kalanı boyunca toplumdan dışlandıklarını” öne sürdü.

“İptal kültürü” kamuoyunda epeyce tartışılan bir kavram.

Bu yaklaşımı savunanlar, çoğunlukla olumsuz çağrışımlarla kullanılan terimin hesap verebilirlik kavramıyla iç içe olduğunu ve “iptal kültürünün” insanların söyledikleri ve yaptıklarından sorumlu tutulmalarından daha fazlası olmadığını ileri sürüyor.