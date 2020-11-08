Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?

Joe Biden 2020 başkanlık seçimine adaylığını resmen duyurduğunda iki şey için mücadele edeceğini söylemişti: “Ülkeyi inşa etmiş olan” işçiler ve ülkedeki kutuplaşmayı sonlandırabilecek köprüler.
ABD koronavirüsten ırkçılığa kadar çeşitli sorunlarla uğraşırken Biden işçilere yeni ekonomik fırsatlar yaratma, çevreyi koruyan bazı kuralları geri getirme, sağlık hakkına erişimi artırma ve uluslararası işbirliklerini geliştirme gibi hedeflere sahip.
Seçilmiş başkan Joe Biden’ın sekiz kritik konudaki söylemini detaylıca inceledik.
Koronavirüs: Ulusal test ve filyasyon programı
Biden, ABD’nin karşısındaki en acil sorun olan koronavirüs hakkında, ülke genelinde herkese ücretsiz test imkanı sağlama ve ulusal filyasyon programı için 100 bin kişiyi işe almayı planlıyor.
Her eyalette en az 10 test merkezi kurmak istediğini belirten Biden, federal kurumlara da federal uzmanlar aracılığıyla daha sıkı ulusal yönergeler yayınlama tavsiyesinde bulunuyor. Biden, tüm valilerin maske takmayı zorunlu kılması gerektiği görüşünde.
Federal otoriteyi eleştiren seçmenler buna itiraz edecektir fakat bu politika, Biden ve Demokratların hükümetlerin rolüne dair görüşüyle de örtüşüyor.
İstihdam ve para: Asgari ücreti artırıp yeşil enerjiye yatırım yapma
Biden koronavirüsün ekonomik etkisine karşı, ailelere ve küçük iş yerlerine destek vermek için “ne gerekiyorsa” yapacağını söyledi.
Öneriler arasında sosyal güvenlik ödemelerini aylık 200 dolar azaltmak, Trump dönemindeki vergi kesintilerini iptal etmek ve federal öğrenim kredisi borçlarından 10’ar bin dolar affetmek var.
Biden’ın “Tekrar Daha İyi İnşa Et” adını verdiği plan, geleneksel olarak Demokratları destekleyen öğrencileri ve işçileri memnun etmeyi hedefliyor.
Biden ülke genelinde asgari ücreti saatlik 15 dolara (yaklaşık 130 TL) yükseltmek istiyor. Bu Biden’ın en büyük ve sola kayan vaatlerinden biriydi.
Yeşil enerjiye 2 trilyon dolar yatırarak “yeşil endüstriyel üretimi” artırma ve işçilerin durumunu iyileştirme planı olan Biden, federal bütçeden 400 milyar doları ise ABD’de üretilmiş ürünleri satın almak için kullanmak istiyor.
Bir diğer plan da ulaştırma projelerinde ABD ürünlerinin kullanılmasını zorunlu kılan yasalar geçirmek.
Biden, Trump’ın revize ettiği Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) desteklediği için “sanayi üretimini ve buna bağlı işleri başka ülkelere kaybetmeye yol açacağı” gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Irk: Yargı reformu ve azınlıklara hibeler
Bu yıl ABD’yi sarsan ırkçılık karşıtı protestoların ardından Biden, ABD’de ırkçılık olduğunu ve bununla, azınlıkları destekleyen geniş ekonomik ve sosyal politikalar aracılığıyla mücadele etmek gerektiğini söyledi.
“Tekrar inşa” programının sac ayaklarından biri, azınlıkların işletmelerine destek verecek 30 milyar dolarlık bir yatırım fonu.
Adli yargı konusunda ise 1990’lardaki “suçla sert mücadele” fikri değişmiş gözüküyor. Biden artık hapisteki insan sayısını azaltma; adalet sistemindeki ırk, toplumsal cinsiyet ve gelir temelli eşitsizlikleri giderme ve serbest kalan hükümlüleri rehabilite etme politikalarını savunuyor.
20 milyar dolarlık bir hibe programı aracılığıyla cezaevine giren kişilerin sayısını azaltmayı, hapis cezalarında alt sınırı kaldırmayı, esrarı yasallaştırmayı, sabıka kayıtlarındaki geçmiş esrar suçlarını silmeyi ve idamı kaldırmayı savunuyor.
Öte yandan kolluk kuvvetlerine aktarılan parayı azaltma çağrılarına karşı çıkarak mevcut standardın korunması gerektiğini söylüyor.
İklim değişikliği: Paris Anlaşması’na yeniden katılım
İklim değişikliğini varoluşsal bir tehdit olarak adlandıran Biden, karbon salımını azaltmak için dünyanın geri kalanıyla birlikte çaba harcayacağını ve Paris İklim Anlaşması’nı tekrar imzalayacağını açıkladı.
Obama’nın imzaladığı ve Trump’ın çekildiği anlaşma, 2025’teki karbon salımının 2005’tekinden yüzde 28 az olmasını öngörüyordu.
Partisinin sol kanadının önerdiği Yeşil Yeni Anlaşma paketini onaylayan Biden, bunun yerine yeşil teknolojilere dair araştırmalara federal bütçeden 1,7 trilyon dolar yatırmak istiyor.
2050’de net karbon salımı sıfır olan bir ABD hayal eden Biden, böylece bu alanda Çin ve Hindistan’ın verdiği sözlerden daha büyük bir söz veriyor.
Biden yeşil enerji sektörüne yapacağı yatırımla iş imkanını da artıracağını söylüyor.
Dış politika: ABD’nin itibarını onarma
Biden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra önceliği ulusal sorunlara vereceğini söyledi.
Fakat bu Biden’ın, Trump’ın izolasyoncu politikalarına itirazının değiştiği anlamına gelmiyor.
Biden buna karşı çok yanlılık ve dünya sahnesinde daha aktif bir ABD’yi savunuyor.
ABD’nin müttefikleriyle, özellikle de Trump’ın fonunu kesmekle tehdit ettiği NATO ile ilişkileri tamir etmek istiyor.
Adil olmayan çevre ve ticaret uygulamaları nedeniyle Çin’den hesap sorulması gerektiğini düşünen Biden, bunun tek taraflı gümrük tarifeleri yerine diğer demokrasilerin de katılacağı bir koalisyon aracılığıyla yapılması gerektiğini savunuyor.
Fakat bu düşüncesini ayrıntılı bir şekilde anlatmış değil.
Sağlık: Obamacare’i genişletmek
Biden, başkan yardımcısı olduğu dönemde eski başkan Barack Obama’nın çıkardığı Obamacare’i genişletmek ve nüfusun yüzde 97’sini sigortalamak istiyor.
Partisinin sol kanadından gelen herkese ücretsiz sağlık hakkına karşı çıkan Biden’ın planının 10 yılda 2,25 trilyon dolara mal olacağı düşünülüyor.
Göç: Trump politikalarını tersine çevirmek
Biden iktidarının ilk 100 gününde Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmen çocukları ebeveynlerinden ayırma politikasını sonlandıracağını, sığınma başvurularının kaç defa yapılabileceğine dair kısıtlamaları kaldıracağını, nüfusu ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşan bazı ülkelere getirilen seyahat yasağını bitireceğini açıkladı.
Eğitim: Ücretsiz okul öncesi ve üniversite eğitimleri
Bu alanda partisi içinde popülerleşen sol politikaları benimseyen Biden, tüm çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitimi vermeyi, ücretsiz üniversitelerin sayısını artırmayı, öğrenim kredilerine af getirmeyi hedefliyor.
Biden bunların parasını, Trump’ın iptal ettiği bazı vergileri geri getirerek çıkaracağını söylüyor.
Joe Biden kimdir?
Joe Biden, 20 Kasım 1942’de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965’te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969’da bitirdi ve Wilmington’da avukatlık yaptı.
Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.
Delaware eyaletinden 37 yıl senatörlük yaptı
2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.
Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa’daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti’nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım’da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009’da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.
8 Kasım 2016’daki seçimleri Trump’ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017’de görevini Mike Pence’e devretti.
İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden’ın 3 çocuğu bulunuyor.
Joe Biden nasıl başkan oldu?
ABD başkan adaylığını 25 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 3,5 dakikalık video ile duyuran Biden, burada Trump’ın ülkeyi kutuplaştırdığını vurgulayarak, kendisinin halkı birleştireceğini belirtti.
Ön seçim sürecinde diğer Demokrat başkan aday adayları ile hararetli tartışmalara imza atan Biden, 5 Şubat 2020 günü Iowa’da Demokrat aday adayları arasında yapılan ilk ön seçimi 4. sırada, 11 Şubat’ta New Hampshire’da yapılan ikinci ön seçimi ise 5. sırada bitirdi.
Ay sonunda Güney Carolina’da yapılan ön seçimde ivme yakalayan Biden, Demokrat rakipleri Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren’ın yarıştan çekilmesiyle büyük avantaj yakaladı.
3 Mart’taki Süper salı olarak nitelendirilen ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerin 9’unu kazanan Biden, 8 Nisan 2020’de Bernie Sanders’ın da yarıştan çekilmesiyle partisinin tek başkan adayı olarak kaldı.
Biden’a zaferi getiren eyaletler Pennsylvania ve Nevada oldu
Biden 3 Kasım Salı günü “ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri” olarak nitelendirilen seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya geldi.
ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları diğerlerinden farklı olarak bu yıl seçim gecesi netleşmedi ve iki aday da uzun süre başkan olmak için gerekli 270 delegeye ulaşamadı.
Bu süreçte Biden tarafı “kazanan biz olacağız” açıklamalarında bulunurken, Trump tarafı seçimlerde usulsüzlükler olduğunu iddia etti.
Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre bugüne kadar Biden 253, Trump’ın 214 delegesi vardı.
Öğlen saatlerinde 20 delegeli Pennsylvania eyaletini kazanan Biden, ülkenin 46. başkanı olmaya hak kazandı. Ardından günlerdir merakla beklenen Nevada eyaletindeki 6 delegeyi de Biden’ın kazandığı duyuruldu.
Biden, ABD tarihindeki ilklerin başkanı oldu
Biden’ın zaferi ülkedeki seçim tarihi açısından birçok ilki de beraberinde getirdi. Şu anda 77 yaşında olan ve 20 Kasım’da 78 yaşına girecek olan Biden, ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu.
Ülke tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerde Biden, 74,5 milyonu aşkın oy alarak ülke tarihinde en yüksek oyu alarak başkan seçilen kişi oldu.
Biden ayrıca yaklaşık 30 yıl aranın ardından görevdeki bir başkana ilk döneminde seçimi kaybettiren ilk kişi oldu.
Öte yandan, Biden, John F. Kennedy’nin ardından ABD’nin ikinci Katolik başkanı olacak.
Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.