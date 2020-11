Bill Gates’ten kitap önerileri

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Lloyd Minor’la corona virüs salgınında yaşanan halk sağlığı krizine ve pandemi sonrası dönemdeki olası gelişmeler üzerine konuştu. Gates söyleşide zorlu pandemi ve karantina döneminde okurlara 4 kitap önerisinde bulundu. İşte Gates’in kitap önerileri…

YENİ JİM CROW: RENKKÖRLÜĞÜ ÇAĞINDA KİTLESEL HAPSEDİLME

Gates’in önerilerinden biri sivil haklar avukatı ve hukuk uzmanı Michelle Alexander’ın kaleme aldığı Yeni Jim Crow: Renkkörlüğü Çağında Kitlesel Hapsedilme (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness) isimli kitap.

TUZDAN NEFES: ÖLÜMCÜL GENETİK HASTALIK, BİLİMDE YENİ ÇAĞ, TIBBI DEĞİŞTİREN HASTA VE AİLELER

Gates’in bir önerisi de bilim yazarı Bijal P. Trivedi’nin kaleme aldığı Tuzdan Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta ve Aileler (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever) kitabı.

GÖRKEMLİ VE SEFİL: BLİTZ DÖNEMİNDE CHURCHİLL, AİLESİ VE DİRENİŞİN DESTANI

Gates’in sonraki önerisiyse gazeteci Erik Larson’ın yazdığı Görkemli ve Sefil: Blitz döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı (The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz) kitabı.