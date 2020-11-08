SürmanşetYaşam

Bill Gates’ten kitap önerileri

8 Kasım 2020
Bill Gates





Microsoft’un kurucularından milyarder iş insanı Bill Gates kitap önerilerinde bulundu. Gates’in kitap önerilerinde ırkçılık ve corona virüs konuları öne çıkıyor.







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8 Kasım 2020

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