COVID-19 sonrasında kentlerin geleceği

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Payam Mahasti, bu yıl 8 Kasım’a denk gelen Dünya Şehircilik Günü kapsamında konuşarak, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının şehircilik tarihi açısından önemli bir olay olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Salgının şehircilik bağlamında sosyal yaşam tarzlarını değiştirdiğine dikkat çeken Mahasti, “Bu duruma ekonomik eşitsizliklerin ve kirleticilerin de eklenmesiyle, şehirlerde yapısal dönüşümler kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Mahasti son yüzyılda birçok şehrin modernizm hareketinden doğan düşüncelere göre geliştirildiğini aktararak, ancak bugünün küresel topluluğunun gelişmek için daha farklı bir anlayışa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu anlayışın daha az yoğunluklu, daha az kirletici, daha az trafik üreten ve daha fazla çevre dostu olması gerektiğini dile getiren Mahasti, “Geleceğin bu imgesi hala şekillenmekte, ancak adaptasyon kolay ve ucuz olmayacak” ifadesini kullandı.

“15 Dakikalık Şehir”

Doç. Dr. Mahasti, “15 Dakikalık Şehir” fikrinin herkesin tüm ihtiyaçlarını olmasa da birçoğunu kısa bir yürüyüş ya da bisiklet yolculuğuyla karşılayabileceği, insan-dostu, ‘tamamlanmış’ ve bağlantılı mahallelerden oluşan bir şehir anlayışı olduğunu ve bu fikrin geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Şehirler için önerilen bu yeni imajın, güzel olduğunu ancak çok çalışma ve yatırım gerektirdiğini de hatırlatan Mahasti, akıllı şehirlerin de bu bağlamda düşünülebileceğini söyledi.

Mahasti, akıllı şehirler, kentsel yaşantının tüm açılardan elektronikleşmiş ya da dijitalleşmiş hali olduğunu belirterek, “Ulaşım sistemleri, enerji santralleri, su dağıtım şebekeleri, atıkların yönetimi, suç tespiti-önlenmesi, bilgi sistemleri, okullar, kütüphaneler, hastaneler ve diğer tüm toplum hizmetleri bunlara örneklerdir” dedi.

Söz konusu geleceğin şehirleri için veri toplama ve dijital izlemeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Mahasti, şehirlerin yaşadığı altyapı sorunları göz önüne alındığında bunun biraz zor olduğunu da söyledi.