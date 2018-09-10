Jim Carrey: Sosyalizme evet demeliyiz

Ünlü aktör Jim Carrey, katıldığı bir televizyon programında “Sosyalizme evet demeliyiz” dedi.

Washington Post’un haberine göre cuma akşamı HBO kanalında Bill Maher’in programına katılan Carrey, Demokratlar’ın, Cumhuriyetçiler’in saldırılarından kaçmayı bırakarak sosyalizme evet demesi gerektiğini belirtti.

Jim Carrey, şöyle konuştu; “Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine.”

Demokratların ön seçimlerde birçok eyalette solcu/sosyalist aday çıkarması üzerine Cumhuriyetçiler ülkenin “Venezuela’ya döneceği” eleştirilerini sıralıyor. Jim Carrey ise Demokratlara “Özür dilemeyin, sosyalizmi benimseyin” tavsiyesinde bulundu.