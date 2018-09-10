Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun 21.15 Treni, İstanbul’a hareket etti

Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun sahnelediği, Toygun orbay’ın yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği 21.15 Treni, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”nde gösterilecek.

J. Paul Sartre’nin “Varoluşçuluk Felsefesi” üzerine kurulan, ve her anı keyfine vararak yaşamamızı öneren “21.15 Treni”, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su tarafından 12 Eylül’de İstanbul’da sahnelenecek.

İstanbul Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ne özel davetli olarak gidecek olan Tiyatro Su ekibinde; oyunun yönetmenliğini yapan Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, oyuncular Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Soner Eminağa ve Mehmet Saygıer’in yanı sıra ışık tasarımcısı Mahir Köksal, reji asistanı Dilek Kurnaz, ışık uygulamacısı Ömer Kadiroğlu ile suflöz Lamia Fikretler yer alıyor.

Ağustos ayı boyunca provlaarını yapan oyun ekibi, İstanbul’da gerçekleşecek olan festivalde yer almaktan büyük bir mutluluk duyarken, Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda oyunun da yönetmenliğini yapan Derman Atik kısaca şunları söyledi: “Yaptığımız tiyatronun ülke dışına taşınabilmesi çok kolay birşey değil. Amacımız uluslararası festivallerde yer almaktı her zaman için. Biz para kazanma amacıyla tiyatro yapmıyoruz. Hiçbir zaman da böyle olmamıştır bizim için. İnanıyorum ki bu yurt dışı festival katılımlarımız gün geçtikçe artacaktır. Bu sanatçı grubumuzla bunu başarmayı düşünüyoruz.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediyenin kültür- sanat ekibine, Maltepe Belediye Tiyatrosu Şefi Kubilay Erdelikara’ya bizlere bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum”