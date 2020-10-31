İzmir’de can kaybı 35 oldu

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir Depremi ‘nde, Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak 35 can kaybı olduğunu açıkladı.

İzmir’de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 39 artçı olmak üzere, toplam 590 artçı sarsıntı yaşandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

DEPREM İZMİR VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

İZMİR DEPREM İ: 35 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, “Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Koca, şöyle konuştu:

“Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Diğer hastalarımız serviste takip ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim.

Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirlere hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda, yemek yerken veya kalabalık ortamların kurtarma ekipleri dahil olmak üzere oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda görevlilerin daha yoğun eleman ama bu elemanları süreklilik sağlamak açısından dinlendirerek, özellikle salgınla mücadelede tedbirlere uymalarını sağlayarak hareket etme gayreti içindeyiz.”

Bakan Koca, hem AFAD hem de UMKE ekiplerinin yoğun maske ve dezenfektan dağıtma gayreti içinde olduğunu ifade ederek, “Bununla ilgili özelikle vatandaşlarımızın tedbirlere uyma noktasında hassasiyet göstermelerini, kurtarma ekiplerinin de bu noktada gayret içinde olmalarını özellikle sağlama çabası içindeyiz.” dedi.

Hastanede Seher Dereli Perinçek’i ziyaret ettiğini, birazdan da Eda Hanım’ın gayretiyle damar yolunu açtığı İnci Okan’ı ziyaret edeceğini belirten Koca, Perinçek ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Rabbim bu tür felaketleri, bu acıları bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum. İzmir’e, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.”

Bakan Koca, pandemi nedeniyle İstanbul ve diğer illerde yoğun bir gayretlerinin bulunduğunu, bu seyre göre programının netleşeceğini sözlerine ekledi.

İZMİR’DE EĞİTİME BİR HAFTA ARA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

“İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. ”

BAKAN KURUM: EN 104 KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “5 bin kurtarma görevlimiz sahada. Ağırlı hasarlı binalar var, evlere girilmemeli. Şu ana kadar 104 kişi enkazdan kurtarıldı. 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak” açıklamasını yaptı.

BAKAN PAKDEMİRLİ:İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA YARALARI SARACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların “Bakanlar ayrılırsa çalışmalarda hafifleme olur mu?” şeklinde endişelendiğini kaydederek, yaralar sarılıncaya kadar kentten ayrılmayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, depremden sonra sürecin olması gerektiği gibi devam ettiğini ve tüm kurumların ahenk içinde çalıştığını söyledi.

Sahada bakanlarla çalışmaları incelediklerini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Vatandaş bekleme uzadıkça ‘Acaba bakanlar buradan ayrılır mı, acaba çalışmalarda aksama olur mu?’… Biz olsak da olmasak da çalışmalarda bir hafifleme olmaz ama tabii ki vatandaşlarımız rahat olsun, biz buradayız. Bu enkazlar kalkana kadar, yaralar sarılana kadar inşallah İzmir’le, İzmirli hemşehrilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz.”.

BAKAN SELÇUK: 5 MİLYONLUK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ ÇIKACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İzmirli vatandaşlarımızı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük dileğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak. Kabinemiz STK’larımız sahadalar. Psikososyal destek vermeye devam ediyoruz. 294 kişi ile görüşmelerimiz tamamlanmış durumda. 5 milyonluk acil yardım ödeneği de çıkardık. Tek temennimiz en kısa zaman da bu yaraları sarabilmek. Hep beraber Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu süreci beraberce atlatacağımıza inaniyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ: BİN 600 ABONEN ELEKTİRİĞİ KESİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir’de deprem nedeniyle 74 bin 500 vatandaşın elektriğinin kesildiğini fakat dün akşam itibarıyla AFAD koordinasyonunda yeniden enerji verilmeye başlandığını belirterek, “An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı’da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik” dedi.

Dönmez, bu kesintilerin tedbir amaçlı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bu elektrik kesintisi o bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri ve bazı ağır ve orta hasarlı binaların tedbir amaçlı elektriğinin kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğal gazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin doğal gazı kesik durumda. Doğal gaz elektriğe göre biraz daha kritik durumda, o açıdan daha tedbirli olmak durumundayız. Burada da AFAD’ın yönlendirmelerini de dikkate alarak bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şu anda bazı vatandaşlarımız evlerine giremiyorlar. Doğal gazın kontrolsüz bir şekilde binalara verilmesi risk oluşturabilir. O açıdan tedbir amaçlı doğal gazı şu anda bu civarda kesintiyle yürütüyoruz ama ilerleyen saatlerde AFAD’ın talebi ve izniyle doğal gaz hizmetini de tekrar vermeye başlayacağız.”

İzmir depremi‘nde özellikle enerji altyapıları açısından kritik birkaç tesis bulunduğuna işaret eden Dönmez, Türkiye’nin en büyük 2 rafinerisi, petrokimya tesisi ve 2 sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma tesisinin burada yer aldığını söyledi.

Dönmez, bu tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve güvenlik çerçevesinde faaliyete devam edildiğini dile getirerek, “Öte yandan, elektrik üretim tesislerimizde de bir sıkıntı söz konusu değil. Ana iletim hatlarımızda da sıkıntı yok. Gerek doğal gaz gerekse elektrik tarafında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Başta İzmir olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Adil Karaismailoğlu, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde katıldığı basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için.”

BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER: UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir deprem inde İzmir’in yanında olan tüm bakanlara ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Belediye olarak tüm imkanlarını AFAD’ın koordinasyonuna sağladıklarını belirten Soyer, şunları kaydetti:

“Uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz, tüm bu süreç boyunca. Enkaz kurtarma çalışması profesyonel arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Tecrübe sahibi uzman arkadaşlarımız ne yapacaklarını biliyorlar, onları mümkün olduğu kadar izliyoruz. Bunun dışında sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız dün geceyi dışarıda geçirdi. Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Dolayısıyla bizim organize etmemiz gereken başlık o. Orada yapılacak çok şey var. Bu iş birliğinin, uyumun buna muktedir olacağını düşünüyorum.”

DİYANİŞ İŞLERİ BAŞKANI: KUR’AN KURSLARIMIZ VATANDAŞLARIMIZA AÇIK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an kursunun evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

“İzmir depremi ‘nde geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır.” bilgisini paylaşan Erbaş, ihtiyaç olması halinde tüm kursların da vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Söz konusu kurslar ve bulunduğu yerler şu şekilde:

“Karabağlar Vatan Mahallesi’ndeki Şüheda Kız Kur’an Kursu (85 yatak kapasiteli), Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ayyıldız Erkek Kur’an Kursu (90 yatak kapasiteli) ve Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi’ndeki Kestanepazarı Erkek Kur’an Kursu (250 yatak kapasiteli)”

6 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir deprem ile ilgili paylaşım yapan 25 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma 6 kişi gözaltına alındı.