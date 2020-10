Efsane aktör Sean Connery hayatını kaybetti!

İskoç aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. Connery’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Connery, 1962 ile 1971 arasında rol aldığı James Bond serisiyle hafızalara kazındı.

Sean Connery: SİNEMANIN İLK JAMES BOND’U

Connery, 1962 ile 1971 arasında rol aldığı James Bond serisiyle hafızalara kazındı. Daha sonra The Hunt for Red October, Indiana Jones ve Last Crusade and The Rock gibi filmlerde oynadı.

AİLESİ: UYKUSUNDA SON NEFESİNİ VERDİ

Aktörün bir süredir eşiyle birlikte yaşadığı Bahamalar’da uykusunda öldüğü belirtildi. Connery’nin oğlu Jason, aktörün bir süredir kendini iyi hissetmediğini ve sağlık durumunun iyi olmadığını açıkladı.

İSKOÇYA’DA DÜNYAYA GELDİ

Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930’da Edinburgh’da dünyaya geldi. Connery, 1950 yılında girdiği “Bay Kainat” yarışmasında üçüncü oldu.

Sean Connery: JAMES BOND SERİSİYLE ÜNLENDİ

Daha sonra Ian Fleming’in yarattığı James Bond karakterinin serüvenlerini konu alan seride “Dr. No” (1962), “Goldfinger” (1964), “Rusya’dan Sevgilerle” (1963), “Thunderball” (1965), “İnsan İki Kere Yaşar” (1967) ve “Ölümsüz Elmaslar” (1971) filmlerinde oynadı. Bu onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU OSCAR’I ALDI

Ayrıca “The Untouchables” filmiyle “En İyi Yardımcı Aktör Oscarı” nı almıştır.Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad’ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etti, ancak Akkad’ın El-Kaide’nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film çekilemedi. Oscar ödülüne ise 1988 yılında, The Untouchables (Dokunulmazlar) filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle uzandı.

SEAN CONNERY 2003’TEN BERİ KAMERALARIN UZAĞINDA

Sean Connery, 2003’teki ‘Muhteşem Kahramanlar’ filminden beri hiçbir yapımda rol almadı. Connery, sinema tarihinin ey iyi James Bond’u olarak da hafızalara kazındı.

İKİ KEZ EVLENDİ

Connery ilk evliliğini 1962 ile 1973 arasında Diane Cilento ile yaptı. 1975 yılından bu yana da Micheline Roquebrune ile evliydi. Sean Connery’nin Diane Cilento ile evliliğinden Jason Connery adında bir oğlu bulunuyor. 57 yaşındaki Jason Connery, oyuncu ve yönetmen.

50 YILLIK SİNEMA KARİYERİ

Sean Connery, hayata veda ederken geride tam 50 yıllık bir sinema kariyeri bıraktı. Her ne kadar çok çeşitli yapımlarda birbirinden farklı karakterleri canlandırsa da hafızalara en çok James Bond serisiyle kazındı.

‘OLAĞANÜSTÜ BİR HAYATIM OLDU’

Connery, 2005 yılında verdiği bir röportajda “Vaktiyle Robert Mitchum beni bir köşeye çekip, ‘Sakın bu saçmalıklara önem vermeye kalkışma. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın’ demişti. Ünlü meslektaşımın bu sözleri beni çok etkiledi. Doğrusu, insanların beni neden bu kadar önemsediklerini de hala anlamış değilim. Bildiğim bir tek şey var, gerçekten olağanüstü bir hayatım oldu. Belli bir mesleğim yoktu, iyi bir öğrenim görmemiştim. Ama canımı dişime takıp çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım ve sonunda başarılı oldum” demişti.

YOKSUL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Connery, aynı röportajda geçmişinden de şöyle söz etmişti: ” İkinci Dünya Savaşı başladığında, ben dokuz yaşında bir çocuktum. Edinburgh’un kenar mahallelerinden birinde büyük bir sefalet içinde yaşıyorduk. Yoksulduk yani. 12 yaşında çalışmaya başladım. Bir yıl sonra okulu bıraktım. Daha sonra da kendimi yetiştirmeye çalıştım. Biraz da bu yüzden kendimi hálá bir çocuk gibi hissederim ve her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışırım.”

SAVAŞ YILLARINDA SÜTÇÜLÜK YAPTI

Connery, İkinci Dünya Savaşı döneminde, bir süre sütçülük yaptığını ve kocaları, sevgilileri askere giden kadınları teselli etmeye çalıştığını da anlatmıştı.

KARİZMASIYLA ETKİLEDİ

Connery, ilerleyen yaşıyla birlikte karizmatik hale gelen görüntüsüyle de gündemdeydi bir dönem. Deyim yerindeyse her zaman ‘kadınların sevgilisiydi.’

AŞK EVLİLİĞİ YAPTI

Connery, 1957 yılında Avustralya’da genç oyuncu Diane Cilento ile tanıştı. Cilento o tarihte evliydi. Üç yıl sonra tekrar karşılaştıklarında birbirlerine aşık oldular. 1962 yılında Cebelitarık’ta evlendiler. Oğulları Jason, bir yıl sonra dünyaya geldi.

DÜNYA SOSYETESİNİN KADINLARI PEŞİNDEYDİ

Sean Connery, 1973 yılında eşinden ayrıldı. Dünya sosyetesinin ünlü kadınları, sinemanın James Bond’u ile beraber olabilmek için fırsat kolluyorlardı. Fakat Connery, 1973 yılında ikinci eşi Micheline Roquebrune ile evlendi ve son nefesini verinceye kadar da onunla evli kaldı.

ZETA JONES İLE AŞK SÖYLENTİSİ

Ünlü aktör, 1999’da çevirdiği ‘Entapment’ isimli filmde, genç oyuncu Catherine Zeta Jones ile baş rolleri paylaştı. Ve baba-kız olacak yaştaki rol arkadaşları, kısa bir aşk ilişkisi yaşadılar.

RESSAM EŞİYLE İSTANBUL’A GELMİŞTİ

Sean Connery, 2005 yılının temmuz ayında İstanbul’a da geldi. Haydarabad Nizamı Bereket Şah’ın ilk eşi Esra Bereket’in davetlisi olarak İstanbul’a gelen Sean Connery, ressam eşi Micheline ile birlikte kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezmişti. Aktör daha önce James Bond serisinin Rusya’dan Sevgilerle adlı halkası için de çekim ekibiyle birlikte İstanbul’da bulunmuştu.

ÇOCUKLARI OLMADI

Connery ile eşinin evliliğinden hiç çocukları olmadı. Fakat Connery ilk evliliğinden bir erkek çocuk sahibi. Micheline Roquebrune ise ilk evliliğinde üç çocuk dünyaya getirdi.