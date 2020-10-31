Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün toplam 4783 test yapıldı, 149 yeni vakaya rastlandığı bildirildi. Güney Kıbrıs’ta bugün bir kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kıbrıs’ın güneyinde bugün bir kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden kişinin 91 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Güneydeki hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün toplam 4783 test yapıldı, 149 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs‘ta toplam vaka sayısı ise 4366’ya ulaştı.