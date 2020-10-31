Türkiye’de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosu’nu paylaştı. 31 Ekim’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2213 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 252’ye, toplam vaka sayısı ise 375 bin 367’ye yükseldi.

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1506 OLDU

Türkiye de son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1506 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 323 bin 971’e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon bin 814, ağır hasta sayısı ise 2075’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

TÜRKİYE: AĞIR HASTA SAYIMIZ BİR GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 5 ARTTI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin” ifadelerini kullandı.