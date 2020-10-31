Sağlık Bakanlığı ek tedbirler aldı

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında ek tedbir kararlarının uygulanmaya karar verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımı:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

1. 1 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 16 Kasım 2020 saat 23.59 tarihine kadar uzatılmasına

2. Sinema , tiyatro, panayır, doğum günü festival etkinliklerin açılma kararının 16 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine

3. Boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının açılma kararının 16 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine

4. Club ve diskoların 16 Kasım 2020 tarihine kadar açılmamasına

5. Hava ve Denizyolu ile KKTC’ye girişlerde uygulanmakta olan kararların 16.11.2020 saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

6. KKTC’ye 3 gün ve daha kısa süreli gelişler ile ilgili ek seferlerin, Havayolu ve Denizyolu Şirketleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin almak kaydı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.