Galatasaray Babel ile 3 puanı kaptı: 1-0

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü Ryan Babel’in golüyle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Türk Telekom Stadı’nda yapılan futbol müsabakanın ilk yarısında tutuk bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, buna rağmen rakibinin Saba Lobjanidze ile geliştirdiği hızla ataklarda sıkıntı yaşadı. Kalesini gole kapatan Galatasaray, golü ise uzatma dakikalarında buldu. Marcelo Saracchi’nin getirdiği topla 45+2. dakikada Ryan Babel’le ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, devre arasına 1-0 önde girdi.

Galatasaray, ikinci yarıda da etkisiz bir futbol sergiledi. Gol pozisyonu üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibinin Jonathan Bolingi ile girdiği pozisyonlarda ise gole izin vermedi. Son bölümde Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba ile girdiği pozisyonlardan da yararlanamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla ligde 4 galibiyete ulaşarak puanını 13’e çıkardı. Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI…

20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, pasını tersten bindiren Diousse’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Lobjanidze’nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

GOL: 45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija’dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi’nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

Müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

İKİNC YARININ ÖNEMLİ ANLARI…

57. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk’un büyük hatasında ceza sahası içinde topu alan Bolingi’nin uygun durumda vuruşunda top yandan auta çıktı.

58. dakikada Bolingi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda top ters kanattan auta gitti.

82. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasındaki pasıyla sağdan son çizgiye inerek altıpasa sokulan Arda Turan, şut açısının darlığından dolayı pasını altıpas gerisindeki Feghouli’ye çıkardı. Kaleci Friedrich’i geçen topa Cezayirli futbolcunun uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak Atakan Çankaya’nın müdahalesiyle kornere gitti.

89. dakikada Feghouli’nin uzaktan vuruşunda kaleci Friedrich üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak topun sahibi oldu.

Galatasaray, müsabakayı ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao (Dk. 75 Donk), Saracchi (Dk. 56 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Ömer Bayram (Dk. 76 Feghouli), Etebo, Babel, Diagne (Dk. 56 Arda Turan)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 79 Voca), Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse (Dk. 85 Berke Gürbüz), Lobjanidze (Dk. 79 Orkan Çınar), Emre Güral (Dk. 70 Adzic), Bolingi, Borven

Gol: Dk. 45+2 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Emre Güral, Dk. 45 Diousse, Dk. 68 Pazdan (MKE Ankaragücü), Dk. 90 Emre Taşdemir (Galatasaray)