İşte krizin yaptığı…

Merkez Bankası yıllık raporunu açıkladı.

2017’de 513,7 milyon TL kar elde eden KKTC Bankacılık sektörü, 2018’de karını 874,4 milyon TL’ye yükseltmiş…

Kar artışı bir önceki yıl yüzde 23,7 iken, 2018’de yüzde 35’e ulaşmış.

Mevduat toplamında da artış var, kredi miktarlarında da.

Ancak, donuk da denilen, tahsili gecikmiş alacaklar da aynı oranda uçmuş.

2016 yılı sonunda 842 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, 2017 yılında 875 milyon TL’ye ulaşmışken, 2018 sonu itibarıyla 1 milyar 44 milyonu bulmuş…

Banka kredi verirken, ipotek almaz mı, neden bu kadar donuk kredi var, neden karşılığındaki mala el konarak kredi kapatılmamış diye düşünüyor insan.

Sorduk soruşturduk, meğer 10 yılı aşkın süredir ödenmeyen kredilerin esası, kredi kartı borçları ve kefilsiz tüketici kredileriymiş.

Bir yılda yüzde 19,3’lük bir artış…

Herkes kredi kartına ve hazır krediye dayanmış, böyle bir artış ortaya çıkmış.

Gerçi genel kredi toplamının yüzde 5-6’sına denk geliyor ve bu dünya ortalamasının oldukça altında. Yani bankalar açısından bir sorun yok. Ama, vatandaşın düştüğü çaresizliği göstermesi bakımından önemli.

Aslında 2018 krizinin “donuk kredi” sonuçları bugün tam olarak ortaya çıkmış değildir.

Asıl sonuçlar, işlemler tamamlandıktan sonra, 2019 sonunda yayınlanacak rapora yansıyacak.

Bence hanelerde esas kriz şimdi başlıyor…

YA BİZ?

Başbakan diyor ki, “26 Şubat’taki görüşmede Anastasiadis’in ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki, anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin”.

Evet, doğrudur.

Aniden federasyondan çark eder, çeşitli adlar takarak siyasi eşitliği sulandırmaya kalkar, ama modeli nedir, kimse anlamaz. Sonra ansızın kalkar, federasyon savunur.

Netleştirmeli.

Ancak, duruşunu netleştirmesi gereken sadece o değil.

Bizim de netliğe ihtiyacımız var.

Temel parametrelerde, olmazsa olmazlarda hemfikir olunmasına rağmen, gün geçtikçe sanki büyük bir ayrılık varmış, ne istediğimizi bilmezmişiz, toplum kamplaşmış görüntüsü ortaya çıkıyor.

Hatta bazıları o kadar ileri gidiyor ki, devletin bir makamında oturarak, başka makamlarda oturanları devlete sahip çıkmamakla suçlayabiliyor.

Hakaretin bini bir para.

Böyle bir ortamda, Anastasiadis’in gerçek niyetini ifade etmesini bekleyebilir misiniz?

Biraz hayalcilik olmaz mı bu?

Hiç olmazsa, Başbakan’ın dediği gibi, “Siyasi eşitliğin olmadığı şartlarda müzakere yapmak mümkün değildir” noktasında uzlaştığınızı açıklayın, yeter…

YERİN KULAĞI VAR

4 GÜN DAHA SABREDİN:

Cumhurbaşkanı Akıncı sanki kendinden öncekilerden farklı bir şey yapmış gibi suçlanıyor. Oysa masadaki son anlaşmanın altında Eroğlu’nun imzası var. Onun dışına da çıkıldığı yok. Ortada fol yok yumurta yok, şunun şurasında liderlerin buluşmasına dört gün kaldı, biraz sabredin. Zaten o görüşme sonrası kimin niyetinin ne olduğu belli olacak. Ama mesele o değil, amaç Kıbrıs konusu üzerinden Akıncı’ya yüklenmek.

OLUR MU OLUR:

UBP’yi, YDP’yi anlıyorum da HP’nin Akıncı’ya karşı bu husumetini anlamakta zorlanıyorum. Yıllarca müzakere masasında oturan ve bu işleri yakından bilen Özersay’ın belli ki bazı hesapları var. Sağın liderliğine oynuyor anlaşılan. UBP Başkanı Tatar’ın son olarak, “HP ile hükümet kurabiliriz” açıklaması belli ki Özersay’ın iştahını kabartmış. Önce ortaklık, ardından iki partinin çatı adayı olarak cumhurbaşkanlığı makamına oturmak. Olmaz demeyin, bugüne kadar ne olmazlar gördü bu ülke…

ÜSTÜNE ALAN ALSIN:

Biz asla ne Sn. Özesray’ın, ne Sn. Tatar’ın, ne de Sn. Arıklı’nın çözüm ya da federasyon için ölüp bittiğini ne söyledik ne de düşündük” diyen CTP milletvekili Asım Akansoy, “CTP ve TDP, BM parametrelerinde bir çözüme ulaşılması için Kurumsal olarak Federasyon için çalışıyor. Düzeltiniz o üç beş vekil işini… Çünkü artık çok ayıp oluyor. Katılmadığınızı biliyorum bari CTP’nin görüşlerine saygı duyunuz” değerlendirmesinde bulundu. Akansoy’un bu sözleri CTP’nin tümünün görüşü mü, koalisyonda bir kriz yaratır mı bilemeyiz ama, sanırım mesaj muhatabına ulaşmıştır…

PES DOĞRUSU:

Faiz Sucuoğlu, devlet laboratuvarında sistemin çalışmadığını, insanların zehirlendiğini söylüyor. Bu laboratuvar yangınında Sağlık Bakanı kimdi hatırlayan var mı? Sorumlusunu bulmuş muydu? Sonra aylarca tahliller durmamış mıydı? Bugünkü sorunların temelinde bu yangın yatmaz mıydı? Ha, bir de Genel Sağlık Sigortası’nın çıkmamasından şikayet ediyor. Doğru ya, kendisi çıkartmıştı da daha sonra gelenler iptal etmişti değil mi?

ARIKLI’DAN YEŞİL IŞIK:

Bir tv programında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Partim bana cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi onurlu bir görevi verirse elbette reddetmem” diyerek adaylığı için yeşil ışık yaktı. Seçimlere daha birbuçuk yıllık bir süre var ama partiler yavaş yavaş cumhurbaşkanlığı seçimleri için yavaş yavaş hareketlenmeye başladılar…

UCUZ MUHALEFET:

Hükümet akaryakıta 6 kuruş zam yaptı ya, ortalık yıkılıyor. Özellikle de sosyal medya üzerinden herkes hürmetlerini sunuyor. İyi de bir kaç ay önce 30 kuruş indirim olduğunda kimse çıkıp da “aman ne iyi oldu” demedi. Şimdi 6 kuruşluk zam için bir bardak suda fırtına kopuyor. Duyan da yollarda araba kalmadı zannedecek…

ZİRVEDEKİLER

Günün En Güzel Haberi: Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın da katıldığı bir toplantıyla, tarım sektörüne yönelik destek ve teşviklerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alınmış. Çalışmaların Dünya Bankasının danışmanlığında gerçekleştirildiği de bildiriliyor. Malum, Dünya Bankası KKTC raporunda, üretimin artırılmasına yönelik bir şey yapılmadığını ortaya koyan bir kurum…

DİPTEKİLER

Avrupa Parlamentosu: Adamlar resmen sahtekarlık yapıyor. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğe oynayıp, tek yanlı ittifakların içine giren kendileri değilmiş gibi. Dışilişkiler Komisyonu taslak Raporu’nda üyelerden Kıbrıs sorununun çözümünde “daha aktif rol oynamaları” istenmiş ama devamında, Türkiye’ye Rum Kesimi’nin “doğal kaynak arama ve işletme de dahil olmak üzere egemenlik haklarına saygı duyması” çağrısında bulunulmuş. Anastasiadis’in eline bu gücü verdikten sonra, hangi çözümden söz ediyor ki?