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Tuğba ve Buse madalyaya atladı

TUĞBA’DAN 1 ALTIN 1 GÜMÜŞ, BUSE’DEN 1 BRONZ

22 Şubat 2019

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen “5. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası”nda yarışan sporcularımızdan Tuğba Aydın, uzun atlamada 6.03’lük derecesiyle Türkiye birincisi olurken 3 adım atlamada ise 13,04’le ikinciliği aldı. Buse Savaşkan ise yüksek atlamada 1,76’lık derecesi ile üçüncü oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen “5. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası”nda sporcularımız başarılı sonuçlara imza attı.

Kadın atletlerimizden Tuğba Aydın, uzun atlamada 6.03’lük derecesiyle Türkiye birincisi oldu ve altın madalyaya uzandı.

Tuğba ayrıca 3 adım atlamada ise 13.04’lük derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti ve gümüş madalya kazandı. Bu dereceler sonucunda Tuğba Aydın, IAAF Salon Puan Sistemine göre Türkiye’de genel klasmanda dördüncü sırada yer alarak para ödülü almaya hak kazandı.

Ülkemizin başarılı yüksek atlamacılarından Buse Savaşkan ise 1.76’lık derecesiyle Türkiye üçüncülüğü ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Buse de IAAF Salon Puan Sistemine göre genel klasmanda sekizinci olarak para ödülü almaya hak kazandı.

 

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