Offroad da sprint zamanı

KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nda ilk yarış yarın Alayköy-Akdağ bölgesinde yapılıyor. Yarışa 30 araç katılacak

Kyrenia Offroad Derneği’nin 2019 sezonu ilk yarışı yarın Alayköy-Akdağ bölgesinde yapılıyor.

Yarış, yaklaşık 7 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak.

Zet Karting karşısından başlayacak olan etap, Türkeli yolu üzerinde finiş yapacak. Yarışın seramonik startı ise Gönyeli Spor Kulübü’nden 11.00’de verilecek.

2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın ilk ayak yarışını seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar.

Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübü’ne kurulacak. Finişi ise aynı gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

Yarışa 30 yarışmacı ekip kayıt yaptırdı

Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı organizasyona 30 ekip kayıt yaptırdı.

Otomobil, ATV ve UTV araçlarına açık olan yarışın otomobil kategorisinde 18 araç, ATV ve UTV kategorisinde ise 12 araç mücadele edecek.

Son yılların en kalabalık organizasyonlarından biri olacak olan yarışta birincilik mücadelesinin keyif vermesi bekleniyor.

Kayıt Listesi

Takım Adı Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Hüdan Racing Team Burak Emingil Emin Emingil Suzuki X90 T1

2. – Gökberk Çağıl Mustafa Beyaz Suzuki Vitara T1

3. – Bereket Bereketligil Ahmet Alasya Mitsubishi Pajero T2

4.SRC Racing Team Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T2

5. – Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Grand Vitara T2

6. – Ahmet Tütengil Mustafa Yücener Mitsubishi Pajero T2

7. – Göksel Macila Yücel Topcu Mitsubishi Pajero Evo T2

8. – Halil Erdoğuş Hakan Kofalı Jeep Cherokee T2

9.Zubi Racing Team Cemal Arsal Aziz Canaş Mitsubishi Pajero Evo T2

10. – Argun Çağıl Harun Çakır Landrover Tomcat T3

11.SRC Racing Team Sander Kahveciler Eser Sülo Landrover Tomcat T3

12.Zubi Racing Team Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero Evo T3

13.Zubi Racing Team Niyazi Bedel Hasan Güney Land Rover Discovery T3

14. – Hasan Reyhan K. Halil Mulla Mitsubishi Pajero T3

15.Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün Nissan Patrol T3

16.Baştaşlar Racing Team Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu Landrover Tomcat T3

17.Hüdan Racing Team Hilmi Çelebioğlu B. Hilmi Ç.K. Mitsubishi Pajero Evo T3

18.Zubi Racing Team Cem Aytaç Hakan Sezerli Landrover Tomcat T3

19. – Kağan Erülkü Yusuf Acemoğlu CanAm Maverick X3 SSV1

20. – Edim Macila Eser Harper CanAm Maverick X3 SSV1

21. – Hasan Eray Uzay Eray Yamaha UTV SSV1

22. – Iraz Tuğberk Effe Özhakkı Polaris RZR 1000 SSV1

23. – İrfan Göçen Mehmet Çağla CanAm Maverick X3 RS SSV1

24. – Celal Bozbeyli Taykın Erdal CanAm Maverick X3 RS SSV1

25. – Necati Güney Necati H.Güney CanAm Maverick X3 RS SSV1

26. – Buğra Tabak – Canam DS 450 XMX SSV2

27. – Temel Atillaoğulları – Suzuki LTR 450 SSV2

28. – Şevki Akdeniz – Canam Renegade SSV2

29. – Mehmet Damdelen – Canam Renegade SSV2

30. – Sona Singh – Polaris Scrambler 1000 SSV2