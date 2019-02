Forest can derdinde Efsane prestij peşinde

FARKLI BİR DERBİ OLACAK:

Süper Lig’in 19.haftasında yarın Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı arasındaki Lefkoşa derbisinde yine futbol şöleni yaşanacak. Orta sıralarda kendine yer bulan Çetinkaya, tarihinin en kötü dönemlerinden birini daha yaşayan ve düşme bölgesinin üzerinde play-out hattında bulunan Kaymaklı’nın bütünleştirdiği “Lefkoşa derbisi” her şeye rağmen camiaları yine sahaya çekmesi bekleniyor

ÜSTÜNLÜK HALEN KAYMAKLI’DA:

Ezeli rakiplerin Süper Lig’de oynadıkları son 29 karşılaşmada Küçük Kaymaklı’nın galibiyet sayılarında Çetinkaya’ya karşı 11-7’lik üstünlüğü bulunuyor. Derbide takımlar 11 kez ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Küçük Kaymaklı, sarı-kırmızılılar ile oynadıkları son 4 maçta galibiyet yüzü görmedi

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’in 19.haftası ezeli rakipler Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya’nın “Lefkoşa derbisine” sahne olacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yarın saat 14.30’da oynanacak derbiyi Fehim Dayı yönetecek.

Bu maç öncesinde 28 puanla 8.sırada yer alarak orta sıralarda kendine yer bulan Çetinkaya, tarihinin en kötü dönemlerinden birini daha yaşayan Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek.

K.Kaymaklı bu maç öncesinde 13 puanla 14.sırada düşme bölgesinin hemen üzerinde play-out hattında bulunuyor.

Her iki takımın da zirve yarışından uzak olmasına karşın sonuçta bir Lefkoşa derbisi olması açısından yine Kaymaklı ve Çetinkaya camialarını sahaya çekmesi bekleniyor.

Çetinkaya bu sezon 8 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Kaymaklı ise 9 deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.

Kaymaklı derbilerde üstün durumda

Kaymaklı her ne kadar bu sene çok zor bir durumda olsa da takımların ligde kendi aralarında oynadıkları son maçlarda yeşil-siyahlıların galibiyet sayısında Çetinkaya’ya büyük üstünlüğü bulunuyor.

Ezeli rakiplerin kendi aralarında oynadığı son 29 maçta K.Kaymaklı’nın 11 galibiyeti bulunurken, Çetinkaya’nın 7 kez sahadan sevinçle ayrıldığını görüyoruz.

Derbide takımlar 11 kez ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Oynanan bu karşılaşmalarda Çetinkaya’nın 41 golüne karşılık yeşil-siyahlıların 52 golü bulunuyor.

29 maçta K.Kaymaklı’nın 5 deplasman galibiyetine karşın Çetinkaya’nın 1 deplasman galibiyeti var.

Kaymaklı son 4 maçtır rakibini yenemiyor

Küçük Kaymaklı, sarı-kırmızılılar ile oynadıkları son 4 maçta galibiyet yüzü görmedi. Yeşil-siyahlılar en son 2016-2017 sezonu ilk devresinde konuk ettiği rakibini 1-0 mağlup etmişti. Yeşil-siyahlılar bu maçtan sonra oynanan 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Lefkoşa derbisinde bir başka detay ise takımların beraberlik sayıları. Son 29 derbide 11 beraberliğin olması takımların ne denli çok berabere kaldığını gösteren bir oran oldu.

“Efsane” şampiyon oluyor ama Kaymaklı’ya kaybediyor

Takımların ligde şampiyon oldukları sezonlara baktığımızda aralarındaki maçlarda ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2004-2005, 2006-2007, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyon olan Sarı-Kırmızılılar her iki derbiyi alma başarısını gösteremedi. Özellikle 2011-2012 sezonunda K.Kaymaklı her iki maçı da kazanarak Çetinkaya’nın şampiyon olduğu yılda rakibine derbi galibiyeti sevinci yaşatmadı.

K.Kaymaklı ise 2010-2011 sezonunda lig şampiyonu olurken her iki maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Takımların ligdeki son 29 maçı:

2018-2019 sezonu

4.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 1-1

2017-2018 sezonu

14.hafta: GAÜ Çetinkaya-K.Kaymaklı: 3-1

29.hafta: K.Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 2-2

2016-2017 sezonu:

2.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 1-0

17.hafta: GAÜ Çetinkaya-K.Kaymaklı: 2-2

2015-2016 sezonu:

8.hafta: K.Kaymaklı-GAÜ Çetinkaya: 0-4

21.hafta: GAÜ Çetinkaya-K.Kaymaklı: 2-2

2014-2015 sezonu:

7.hafta: Çetinkaya-K.Kaymaklı:0-6

20.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 1-0

2013-2014 sezonu:

6.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2-0

19.hafta: Çetinkaya-K.Kaymaklı: 2-1

2012-2013 sezonu:

10.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 0-0

23.hafta: Çetinkaya-K.Kaymaklı:1-0

2011-2012 sezonu:

1.hafta: Çetinkaya-K.Kaymaklı:2-3

14.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2-0

2010-2011 sezonu:

4.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 1-0

17.hafta: Çetinkaya-K.Kaymaklı: 1-2

2009-2010 sezonu:

13.hafta: Çetinkaya-K.Kaymaklı: 1-0

26.hafta: K.Kaymaklı-Çetinkaya: 8-2

2008-2009 sezonu:

K.Kaymaklı-Çetinkaya: 1-1

Çetinkaya-K.Kaymaklı: 4-2

2007-2008 sezonu:

K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2-2

Çetinkaya-K.Kaymaklı: 0-3

2006-2007 sezonu:

K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2-2

Çetinkaya-K.Kaymaklı: 3-0

2005-2006 sezonu:

K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2-2

Çetinkaya-K.Kaymaklı: 3-3

2004-2005 sezonu:

K.Kaymaklı-Çetinkaya: 1-1

Çetinkaya-K.Kaymaklı: 0-1