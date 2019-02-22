Hakeme tokada 560 günlük rekor ceza

KTFF Disiplin Kurulu, U21 Süper Lig’inde Lefke ile Gençlik Gücü maçında yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra hakeme tokat vuran GG yöneticisi Naim Akbulut’a 560 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-20 Şubat 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 1 yönetici / antrenör / personel ceza aldı, 27 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

Akbulut’a 560 gün hak mahrumiyeti

Disiplin Kurulu, 16 Şubat’ta Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke-Gençlik Gücü U21 Süper Lig maçında müsabaka hakemine hakaret ettikten sonra yedek kulübesinden ihraç edilmesini müteakip hakeme saldırıda bulunarak tokat vurmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Gençlik Gücü yöneticisi Naim Akbulut’a 560 (Beş Yüz Altmış) gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kırmızı Kart Cezalıları

Takım Futbolcu Ceza

Cihangir Kaho Yannick 1 Maç

M. Türk Gücü Aniljan Jorayev 1 Maç

Çetinkaya Doğukan Demirman 1 Maç

Çetinkaya Gökhan İnal 1 Maç

Değirmenlik Gençali Kumaş 1 Maç

Hamitköy Lisani Dirkan Hovarda 1 Maç

Gençlik Gücü Mert Efe Bebek 2 Maç

Maraş Eren Kandemir 2 Maç

Yalova Gökhan Titiz 2 Maç

Mormenekşe Gökay Alpçoğay 2 Maç

Mormenekşe Nasuh Güngör 3 Maç

Antrenör / Yönetici / Kulüp Personeli Cezaları

Takım A / Y / P Ceza

Lefke Fırat Ömür 1 Maç

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

Futbolcu Takım

Ahmet Sönmez Doğan Türk Birliği

Sercan Demirman Doğan Türk Birliği

Erdinç Börekçi Baf Ülkü Yurdu

Mehmet Göktaş Baf Ülkü Yurdu

Hasan Sedatgil Baf Ülkü Yurdu

Musa Şanlıer Cihangir

Ömer Atılgan Cihangir

Elvis Sakyi Gençler Birliği

Muhammet Kırmızıyüz Gençler Birliği

Cevdet Gürsel Alıcı Türk Ocağı

Okan Ulu Gönyeli

Hasan Çakır Küçük Kaymaklı

Recep Arkol Çetinkaya

Yaşar Gündeş Girne Halk Evi

Eren Can Aslan Doğancı

Bayram Dağgül Karşıyaka

Enver E.Çağlayan Karşıyaka

Michael M.Çayırcı Hamitköy

Osman Şah Hamitköy

Mehmet Burçaklı Mesarya

Rifat Kanıöz Göçmenköy

Berke Zorba Yonpaş Dumlupınar

Cemil Awwad Akova Vuda

Berhan Çelme Akova Vuda

İbrahim Okur Akova Vuda

Gökçan Kamış Çanakkale

Mustafa Cintay Değirmenlik