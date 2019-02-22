Hakeme tokada 560 günlük rekor ceza

KTFF Disiplin Kurulu, U21 Süper Lig’inde Lefke ile Gençlik Gücü maçında yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra hakeme tokat vuran GG yöneticisi Naim Akbulut’a 560 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-20 Şubat 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.
Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 1 yönetici / antrenör / personel ceza aldı, 27 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.
Akbulut’a 560 gün hak mahrumiyeti
Disiplin Kurulu, 16 Şubat’ta Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke-Gençlik Gücü U21 Süper Lig maçında müsabaka hakemine hakaret ettikten sonra yedek kulübesinden ihraç edilmesini müteakip hakeme saldırıda bulunarak tokat vurmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Gençlik Gücü yöneticisi Naim Akbulut’a 560 (Beş Yüz Altmış) gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verdi.
Kırmızı Kart Cezalıları
Takım Futbolcu Ceza
Cihangir Kaho Yannick 1 Maç
M. Türk Gücü Aniljan Jorayev 1 Maç
Çetinkaya Doğukan Demirman 1 Maç
Çetinkaya Gökhan İnal 1 Maç
Değirmenlik Gençali Kumaş 1 Maç
Hamitköy Lisani Dirkan Hovarda 1 Maç
Gençlik Gücü Mert Efe Bebek 2 Maç
Maraş Eren Kandemir 2 Maç
Yalova Gökhan Titiz 2 Maç
Mormenekşe Gökay Alpçoğay 2 Maç
Mormenekşe Nasuh Güngör 3 Maç
Antrenör / Yönetici / Kulüp Personeli Cezaları
Takım A / Y / P Ceza
Lefke Fırat Ömür 1 Maç
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular
Futbolcu Takım
Ahmet Sönmez Doğan Türk Birliği
Sercan Demirman Doğan Türk Birliği
Erdinç Börekçi Baf Ülkü Yurdu
Mehmet Göktaş Baf Ülkü Yurdu
Hasan Sedatgil Baf Ülkü Yurdu
Musa Şanlıer Cihangir
Ömer Atılgan Cihangir
Elvis Sakyi Gençler Birliği
Muhammet Kırmızıyüz Gençler Birliği
Cevdet Gürsel Alıcı Türk Ocağı
Okan Ulu Gönyeli
Hasan Çakır Küçük Kaymaklı
Recep Arkol Çetinkaya
Yaşar Gündeş Girne Halk Evi
Eren Can Aslan Doğancı
Bayram Dağgül Karşıyaka
Enver E.Çağlayan Karşıyaka
Michael M.Çayırcı Hamitköy
Osman Şah Hamitköy
Mehmet Burçaklı Mesarya
Rifat Kanıöz Göçmenköy
Berke Zorba Yonpaş Dumlupınar
Cemil Awwad Akova Vuda
Berhan Çelme Akova Vuda
İbrahim Okur Akova Vuda
Gökçan Kamış Çanakkale
Mustafa Cintay Değirmenlik