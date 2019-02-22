FutbolSpor

Green Pedal sporcuları Tour of Antalya’da yarışıyor

22 Şubat 2019

Green Pedal Bisiklet Kulübü sporcuları Tour of Antalya UCI 2,2 kategorisinde yarışıyor.

21-24 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Tour of Antalya UCI 2,2 kategorisinde Green Pedal sporcuları Soner Akbaş ile İzzet Şahin İçen ülkemizi temsilen yarışıyor.

Green Pedal Bisiklet Kulübü elit yarış takımı; Salih Yalızat takım direktörlüğünde Bilal Ceral, İsmet Pire, Enver Soyel, Mehmet Soyman, Soner Akbaş, İzzet Şahin İçen’den oluşuyor.

Yeni oluşan Green Pedal Bisiklet Kulübü elit yarış takımı sporcularından Soner Akbaş ile İzzet Şahin İçen, Tour of Antalya UCI 2,2 kategorisinde uluslararası yarışmada yer alacak. Kendi takımları bünyesinde yarışma imkanı sağlayan Fiberli Antalyaspor takımına teşekkür eden sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklarını belirttiler.

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