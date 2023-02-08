İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan'da 8 sefer iptal edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’da 8 sefer iptal edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan'da 8 sefer iptal edildi

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin yarın Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gerçekleştireceği 8 seferin iptal edildiği duyuruldu.

Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (9 Şubat 2023), Ercan Havalimanı’ndan gerçekleşmesi planlanan 8 seferin iptal edildiği açıklandı.


İPTAL EDİLEN SEFERLER:

TK964 İST-ECN 01.50

TK965 ECN-İST 03.15

TK7744 SAW-ECN 06.50

TK7745 ECN-SAW 08.10

TK0960 İST-ECN 08.25

TK0961 ECN- İST 09.50

TK7748 SAW-ECN 13.25

TK7749 ECN- SAW 14:40

T&T Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklama göre, yolcuların uçak değişikliği 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabileceği bildirildi.

 

 

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Tags:Ercaniptalseferuçuş
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