Nazım Çavuşoğlu: Enkazdan iki cansız beden daha çıkarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Nazım Çavuşoğlu: Enkazdan iki cansız beden daha çıkarıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Adıyaman'da İsias Hotel enkazından TC vatandaşı iki cansız beden daha çıkarıldığı açıkladı.

Adıyaman’da İsias Hotel enkazından TC vatandaşı iki cansız beden daha çıkarıldığı açıkladı.

Sim TV’de Sami Özuslu’ya telefonla bağlanan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu enkazdan bir cansız beden daha çıkarıldığını açıkladı.

Nazım Çavuşoğlu, enkazdan çıkarılan 2 cansız bedenin kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirterek toplamda biri canlı 21 kişiye ulaşıldığını belirtti.


Başbakanlık: 2 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

 

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