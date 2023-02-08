Nazım Çavuşoğlu: Enkazdan iki cansız beden daha çıkarıldı

Adıyaman’da İsias Hotel enkazından TC vatandaşı iki cansız beden daha çıkarıldığı açıkladı.
Sim TV’de Sami Özuslu’ya telefonla bağlanan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu enkazdan bir cansız beden daha çıkarıldığını açıkladı.
Nazım Çavuşoğlu, enkazdan çıkarılan 2 cansız bedenin kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirterek toplamda biri canlı 21 kişiye ulaşıldığını belirtti.
Başbakanlık: 2 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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