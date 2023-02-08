Başbakanlık: İbrahim Yakula hocamızı kaybettik

Adıyaman’dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Öğretmenlerimizden Pamir Konuklu’nun ardından İbrahim Yakula’nın da cansız bedenine ulaşıldı.
Açıklama şöyle:
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan iBRAHİM YAKULA (E) isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Böylelikle İsias Otel’de kayıp sayımız 2’ye çıkmış bulunuyor. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.
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