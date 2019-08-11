Türkiye

İstanbul’da 791 acemi kasap kendini yaraladı

11 Ağustos 2019

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ilk günü 791 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı. 

İstanbul’da bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran 791 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 21 vatandaşın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

BEYLERBEYİ’NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI

Bu arada kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi’nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan fotoğraflandı.

 

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