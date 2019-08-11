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Pamuklu-Kumyalı anayolunda çarpışma!

11 Ağustos 2019

Bugün saat 16.30 sıralarında, Pamuklu – Kumyalı Anayolu üzerinde Notherland villaları önlerinde, Murat Hulusiağa (E-27), yönetimindeki PR 115 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Notherland vilları kavşağından anayola giriş yapması sonucu o esnada Pamuklu istikametinden Kumyalı istikametine doğru süratli bir şekilde yönetimindeki LC 008 plakalı araç ile seyreden Ali ÇELİK (E-21), PR 115 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özgül ÖZGÜÇ (K-60) yönetimindeki JE 600 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LC 008 plakalı araç yine karşı istikametten gelmekte olan Bülent MAĞAT (E-40) yönetimindeki ZLR 986 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan LC 008 plakalı araç sürücüsü Ali ÇELİK ile JE 600 plakalı araç sürücüsü Özgül ÖZGÜÇ kaldırdıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonrası yol yaklaşık iki saat trafik akışına kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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