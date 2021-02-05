İskele Belediyesi’nden ‘PCR’ Hizmeti

İskele Belediyesi, İskele’nin önemli bir eksiğini daha giderdi. Yapılan girişimler neticesinde, bundan böyle vatandaşlar, PCR Testi yaptırmak için Gazimağusa’ya gitmek zorunda kalmayacak. İskele Belediyesi, İskele’de ikamet eden ancak sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere ücretsiz PCR testi yapmaya başladı.

ÖNCELİK POLİSLER, SAĞLIKÇILAR, ECZANELER, MARKETLER GİBİ AÇIK SEKTÖRLER Bugün itibari ile başlayan, Sağlık Bakanlığı tarafından İskele Belediyesi’ne ulaştırılan PCR Testleri, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak, herhangi bir yoğunluk oluşturulmaması adına, İskele Belediyesi tarafından açıklanacak işletmeler ve o işletmelerde çalışanlar arasında yapılmaya başladı. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nun başlayan PCR Testleri için bugünkü ilk grup İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polisler oldu. İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil’in de öncülük ettiği polislerin dışında bugün ayrıca, İskele Sağlık Merkezi çalışanları, eczaneler, marketler ve İskele Belediyesi’nde arazide olan belediye personelleri de testten geçiriliyor.

TEST OLACAKLAR, İSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ARANACAKLAR ACİL DURUMLARDA SAĞLIK BİRİMİ ARANABİLECEK Pazar hariç her gün, söz konusu PCR testi yapılacak kişiler İskele Belediyesi tarafından yapılacak paylaşımlar ve duyurulur ile açıklanacak. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda özellikle Pazar günü, kendisini temaslı olduğunu düşünenler İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne Sorumlu Hemşire Berna Bal’ı 0548 810 12 20 numaralı telefondan arayarak test talebince bulunabilecek.